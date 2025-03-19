Эффект «Аноры»: продажи товаров с Юрой Борисовым на маркетплейсах выросли в разы

Как сообщили Русбейс аналитики сервиса Moneyplace (входит в экосистему «Контур»), продажи товаров с изображением актера Юры Борисова на маркетплейсах в феврале 2025 года выросли в 4,5 раза по сравнению с ноябрем 2024 года (фильм вышел в российский прокат 17 октября 2024 года). Выручка селлеров, торгующих «Юрой Борисовым», в феврале подскочила в девять раз по сравнению с январем, число предложений от продавцов выросло на 40%. Аналитик Moneyplace Анастасия Романова пояснила, что россияне покупали как традиционный мерч, в том числе футболки, значки и кружки с изображением Борисова, так и необычные товары. «Среди необычных товаров были популярны вешалки и карнавальные маски. В продаже есть даже ростовая фигура актера. Одним из самых дорогих товаров можно считать ростовую подушку с Юрой Борисовым», — рассказала Романова. За подушку на маркетплейсах просят около 2-3 тыс. рублей.

Скриншот карточки товара в Wildberries



Представители маркетплейсов подтвердили Русбейс рост спроса на товары со знаменитостью.

«Пик спроса на товары с изображением Юрия Борисова на Ozon пришелся на февраль, время номинации актера на "Оскар". Продажи выросли в два раза по сравнению с ноябрем, когда фильм только вышел в российский прокат», — рассказали Русбейс в пресс-службе Ozon.

По словам представителя маркетплейса, продавцы Ozon быстро отреагировали на рост популярности Борисова — ассортимент товаров с его изображением за два месяца вырос почти 1,5 раза. В топ продаж вошли настольные фигурки, картины и брелки. Интересно, что товары с изображением Борисова на Ozon покупали в 10 раз чаще, чем продукцию с фото Марка Эйдельштейна, сыгравшего одну из главных ролей в картине, добавили в Ozon.

В Wildberries также подтвердили рост спроса на товары с Борисовым. По сравнению с ноябрем-декабрем 2024 года количество поисковых запросов в текущем году по Юрию Борисову на Wildberries выросло в 6-7 раз, чаще всего покупатели ищут картины с Юрием Борисовым и подушку с его изображением.

Скриншот карточки товара в Wildberries



«Оборот товаров с Юрием Борисовым за указанный период увеличился на 200% по сумме продаж и на 114% в натуральном выражении. При этом продажи товаров с Марком Эйдельштейном выросли на 100% как по обороту, так и в натуральном выражении, но они все же носят единичный характер», — рассказали в Wildberries.

Скриншот карточки товара в Wildberries



В Wildberries не назвали абсолютную выручку продавцов, но отметили, что запросы на Борисова составляют десятитысячные доли процентов от общего количества запросов на маркетплейсе.

Согласно открытым данным системы «Маяк», одному из селлеров на Wildberries удалось продать 88 ростовых фигур с Борисовым на почти 190 тыс. рублей за месяц. Другой селлер за последние 30 дней реализовал 50 масок с актером. Для сравнения: этому же продавцу удалось продать восемь масок с Ольгой Бузовой и по одной маске с Ириной Аллегровой и Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком).

Фото на обложке: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images