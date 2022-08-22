Российская структура немецкой компании Bosch ищет покупателей на два завода под Санкт-Петербургом. На них производят холодильники и стиральные машины. В работающем состоянии предприятия можно продать за €65–75 млн. Однако сейчас предприятия не выпускают продукцию, поэтому стоят «в разы меньше».

Bosch ищет покупателей на два завода под Санкт-Петербургом