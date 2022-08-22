Российская структура немецкой компании Bosch ищет покупателей на два завода под Санкт-Петербургом. На них производят холодильники и стиральные машины. В работающем состоянии предприятия можно продать за €65–75 млн. Однако сейчас предприятия не выпускают продукцию, поэтому стоят «в разы меньше».
Новым владельцем предприятий может стать китайский или турецкий производитель бытовой техники, сообщили «Коммерасанту» источники.
Другой собеседник издания уточнил, что среди потенциальных покупателей могут быть китайские бренды Hisense и Midea. По ее словам, последняя компания уже «давно хочет локализоваться в России».
В марте Bosch приостановила производство техники на заводах под Санкт-Петербургом. Причина — нарушение цепочки поставок на фоне антироссийских санкций США и ЕС.
Фото на обложке: Grzegorz Czapski /
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