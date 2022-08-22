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Bosch ищет покупателей на два завода под Санкт-Петербургом

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская структура немецкой компании Bosch ищет покупателей на два завода под Санкт-Петербургом. На них производят холодильники и стиральные машины. В работающем состоянии предприятия можно продать за €65–75 млн. Однако сейчас предприятия не выпускают продукцию, поэтому стоят «в разы меньше».

Bosch ищет покупателей на два завода под Санкт-Петербургом

Новым владельцем предприятий может стать китайский или турецкий производитель бытовой техники, сообщили «Коммерасанту» источники.

Другой собеседник издания уточнил, что среди потенциальных покупателей могут быть китайские бренды Hisense и Midea. По ее словам, последняя компания уже «давно хочет локализоваться в России».

В марте Bosch приостановила производство техники на заводах под Санкт-Петербургом. Причина — нарушение цепочки поставок на фоне антироссийских санкций США и ЕС. 

Фото на обложке: Grzegorz Czapski / Shutterstock

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