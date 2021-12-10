Бостонская VC-компания с российскими корнями Flint Capital закрыла второй фонд на $103 млн

Бостонская VC-компания с российскими корнями Flint Capital, знаменитая своими инвестициями в «единорогов» Socure, Flo и Walkme, закрыла второй фонд на $103 млн.
Об этом сообщил портал techfundingnews.com. Ссылку на издание на своей странице в Facebook опубликовал генеральный партнер Flint Capital Сергей Грибов.
Фонд объявил, что вышел из стартапов Loom Systems (продан Service Now) и Voca.ai (купил Snap).
Второй фонд помогал высокотехнологичным компаниям из Европы и Израиля выйти на рынок в США. К началу 2022 года еще $40 млн будут вложены как начальные и последующие инвестиции в кибербезопасность, корпоративное программное обеспечение, финтех, медтех, ИИ, мобильные приложения и торговые площадки.
Новый фонд будет вкладывать средства в стартапы, в том числе ранние, в Европе, Израиле и США.
Благодаря 13 успешным выходам и трем «единорогам» первый фонд Flint Capital вошел в топ-10 фондов в мире. Портфельные компании Socure (оцененная в $4,5 млрд), Flo ($800 млн) и Walkme ($2,5 млрд) вернули инвесторам более $100 млн.
Генеральные партнеры фонда — Сергей Грибов, Дмитрий Смирнов и Эндрю Гершфельд.
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Фото на обложке: Unsplash
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