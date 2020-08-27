«Работа.ру» запустила чат-бота для поиска работы

Рекрутинговый портал «Работа.ру» запустил чат-бота RaBotik для поиска работы. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Чат-бот работает в Viber и Telegram. Он помогает соискателям найти вакансии по критериям: желаемая должность, город поиска, зарплата, опыт и график работы. RaBotik автоматически определяет геолокацию, чтобы искать работу на определенном расстоянии от дома соискателя.

Чат-бот предлагает выбрать вакансию из списка или указать свою

Вакансии можно сохранить или поделиться ими. В ближайшее время разработчики планируют добавить в RaBotik возможность создания резюме.

Разработчики чат-бота использовали технологии машинного обучения и обработки естественного языка.

RaBotik понимает речь пользователя, распознает названия профессий и конвертирует запросы пользователей по зарплате в разных валютах в рубли.

Чат-бот записывает пользовательские сценарии и учится на них — чтобы избегать повторных предложений и совершенствовать коммуникацию.

По данным совместного исследования «Работы.ру» и Viber, каждый десятый житель России (11%) предпочитает искать предложения о работе в мессенджерах.

Фото: Фотодженика