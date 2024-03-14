Эстонский стартап с российскими корнями BotGuard привлек €12 млн инвестиций

Основанный в 2019 году в Эстонии Никитой Розенбергом и Денисом Прочко стартап BotGuard привлек €12 млн в раунде A, который возглавил венчурный фонд MMC Ventures

В раунде также приняли участие Tera Ventures и Expeditions Fund и бизнес-ангелы, включая Стефана Линдберга.

Стартап был запущен в 2019 году, сейчас компания работает уже в 30 странах. BotGuard специализируется на разработке ПО в сфере кибербезопасности. Проект развивает облачное решение фильтрации трафика на основе искусственного интеллекта.

Сервис выборочно блокирует трафик «плохих» ботов в режиме реального времени, следует из информации на сайте компании.

Привлеченные средства стартап направит на развитие технологий, расширение команды и дальнейшее масштабирование бизнеса.

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