Эстонский стартап с российскими корнями BotGuard привлек €12 млн инвестиций

Основанный в 2019 году в Эстонии Никитой Розенбергом и Денисом Прочко стартап BotGuard привлек €12 млн в раунде A, который возглавил венчурный фонд MMC Ventures
В раунде также приняли участие Tera Ventures и Expeditions Fund и бизнес-ангелы, включая Стефана Линдберга.
Стартап был запущен в 2019 году, сейчас компания работает уже в 30 странах. BotGuard специализируется на разработке ПО в сфере кибербезопасности. Проект развивает облачное решение фильтрации трафика на основе искусственного интеллекта.
Сервис выборочно блокирует трафик «плохих» ботов в режиме реального времени, следует из информации на сайте компании.
Привлеченные средства стартап направит на развитие технологий, расширение команды и дальнейшее масштабирование бизнеса.
Фото на обложке: Andrii Yalanskyi /
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