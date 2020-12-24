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Создатели платформы для анализа медицинских исследований Botkin.AI привлекли 160 млн рублей инвестиций

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

Разработка принадлежит компании «Интеллоджик», которая является резидентом кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» с 2017 года. Платформа Botkin.AI анализирует и определяет патологии на диагностических исследованиях компьютерной томографии, рентгена, маммографии. В проекте используется собственная запатентованная технология создания математических моделей пациентов на базе искусственного интеллекта. Платформа уже коммерчески используется радиологами России и в пилотных проектах за рубежом.

Создатели платформы для анализа медицинских исследований Botkin.AI привлекли 160 млн рублей инвестиций

Лид-инвестором раунда B выступила компания «Юникорн Кэпитал Партнерс», со-инвестором — инвестиционный холдинг «Ташир Медика». В раунде также участвовали все текущие инвесторы компании «Интеллоджик» — венчурные фонды RBV Capital, Digital Evolution Ventures (УК «Орбита Капитал Партнерз»), «ПраймерКэпитал» и «ЭкспоКапитал».

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Максим Горбачев, управляющий партнер «Юникорн Кэпитал Партнерс», рассказал, что пандемия подстегнула интерес к технологическим разработкам в сфере медицины — и у сервиса Botkin.AI появились новые коммерческие возможности. По мнению инвестора, все это вместе с профессиональной командой делает компанию «Интеллоджик» привлекательным объектом для инвестиций. 

Арсен Галстян, управляющий партнер «Ташир МЕДИКА», соглашается с такой позицией: «Мы высоко оцениваем потенциал использования искусственного интеллекта в медицине и особенно — в функциональной диагностике. Решение Botkin.AI имеет отличные перспективы для масштабирования на локальном и международных рынках».

Благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, Botkin.AI делает распознавание диагностических изображений компьютерной томографии и постановку диагноза более эффективным и доступным и позволяет врачам-рентгенологам выявлять тысячи случаев заболевания на ранних стадиях. Проект отлично зарекомендовал себя в тяжелый период пандемии благодаря снижению нагрузки на врачей, когда особое значение приобретала скорость и высокая точность выявления патологий. Именно такие решения, спасающие жизни, позволяющие людям жить еще много-много лет, и поддерживает Фонд «Сколково». 
Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково»

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы и ЦФО Сергей Морозов поделился, что со 2 марта по 7 декабря 2020 года прошел эксперимент, в ходе которого были протестированы технологии компьютерного зрения. Сервис Botkin.AI был подключен к 139 диагностическим устройствам, с его помощью специалисты обработали 150 тыс. медицинских исследований.

Как напомнил Алексей Алехин, директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ, платформа Botkin.AI получила единственное в России регистрационное удостоверение как медицинское изделие с технологией искусственного интеллекта класса риска 2б.

Сергей Сорокин, генеральный директор компании «Интеллоджик», основатель проекта Botkin.AI, отметил, что новые акционеры и инвесторы позволят продукту выйти на новый международный уровень, а также продолжить развитие на российском рынк

Фото на обложке: Gorodenkoff/shutterstock.com

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