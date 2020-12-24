Создатели платформы для анализа медицинских исследований Botkin.AI привлекли 160 млн рублей инвестиций

Разработка принадлежит компании «Интеллоджик», которая является резидентом кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» с 2017 года. Платформа Botkin.AI анализирует и определяет патологии на диагностических исследованиях компьютерной томографии, рентгена, маммографии. В проекте используется собственная запатентованная технология создания математических моделей пациентов на базе искусственного интеллекта. Платформа уже коммерчески используется радиологами России и в пилотных проектах за рубежом.

Лид-инвестором раунда B выступила компания «Юникорн Кэпитал Партнерс», со-инвестором — инвестиционный холдинг «Ташир Медика». В раунде также участвовали все текущие инвесторы компании «Интеллоджик» — венчурные фонды RBV Capital, Digital Evolution Ventures (УК «Орбита Капитал Партнерз»), «ПраймерКэпитал» и «ЭкспоКапитал».

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Максим Горбачев, управляющий партнер «Юникорн Кэпитал Партнерс», рассказал, что пандемия подстегнула интерес к технологическим разработкам в сфере медицины — и у сервиса Botkin.AI появились новые коммерческие возможности. По мнению инвестора, все это вместе с профессиональной командой делает компанию «Интеллоджик» привлекательным объектом для инвестиций.

Арсен Галстян, управляющий партнер «Ташир МЕДИКА», соглашается с такой позицией: «Мы высоко оцениваем потенциал использования искусственного интеллекта в медицине и особенно — в функциональной диагностике. Решение Botkin.AI имеет отличные перспективы для масштабирования на локальном и международных рынках».

Благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, Botkin.AI делает распознавание диагностических изображений компьютерной томографии и постановку диагноза более эффективным и доступным и позволяет врачам-рентгенологам выявлять тысячи случаев заболевания на ранних стадиях. Проект отлично зарекомендовал себя в тяжелый период пандемии благодаря снижению нагрузки на врачей, когда особое значение приобретала скорость и высокая точность выявления патологий. Именно такие решения, спасающие жизни, позволяющие людям жить еще много-много лет, и поддерживает Фонд «Сколково». Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково»

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы и ЦФО Сергей Морозов поделился, что со 2 марта по 7 декабря 2020 года прошел эксперимент, в ходе которого были протестированы технологии компьютерного зрения. Сервис Botkin.AI был подключен к 139 диагностическим устройствам, с его помощью специалисты обработали 150 тыс. медицинских исследований.

Как напомнил Алексей Алехин, директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ, платформа Botkin.AI получила единственное в России регистрационное удостоверение как медицинское изделие с технологией искусственного интеллекта класса риска 2б.

Сергей Сорокин, генеральный директор компании «Интеллоджик», основатель проекта Botkin.AI, отметил, что новые акционеры и инвесторы позволят продукту выйти на новый международный уровень, а также продолжить развитие на российском рынк

Фото на обложке: Gorodenkoff/shutterstock.com