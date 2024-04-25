Продажи ботокса и его аналога выросли на 123%

С января 2024 года российские аптеки заработали 104,4 млн рублей от продажи 11,5 тыс. упаковок препаратов группы ботулотоксинов. В денежном выражении этот показатель оказался на 123% выше отметки того же периода 2023 года, в натуральном — на 139%, узнали «Ведомости».
Препараты из ботулотоксина широко применяются в косметологии. Их вкалывают пациентам в лицо для разглаживания мимических морщин. Одно из самых известных таких средств продается под брендом «ботокс». Его производит компания Allergan (принадлежит американской Abbvie), которая два года назад прекратила поставки этого препарата в Россию.
Эту нишу быстро заняли другие поставщики, среди которых и российские компании «Нацимбио» и «Иннофарм», отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Суммарно местным игрокам удалось за год нарастить долю в сегменте с 25 до 46% в упаковках, уточнил он.
В последнее время ботулинотерапию стали использовать при заболеваниях нервной системы, отмечают эксперты. Ботулотоксин уменьшает спазмы и гипертонус мышц, препараты с этим веществом начали чаще применять при спастичности (состояние повышенного тонуса мышц при рассеянном склерозе или последствиях инсульта), рассказала врач-невролог группы компаний Bestdoctor Карина Галиуллина.
Такие препараты сейчас также широко используются для лечения ДЦП, мигрени и др., добавила врач-дерматовенеролог, косметолог, руководитель центра дерматовенерологии и косметологии «Медси» на Красной Пресне Светлана Кукушкина.
Фото на обложке: Unsplash
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