Российские клиники могут остаться без американского ботокса

Российские клиники красоты в ближайшее время могут остаться без американского ботокса Allergan. Препарат доставляла AbbVie, но она в марте приостановила поставки в Россию. Переходить на российские аналоги центры готовы только в исключительных случаях.

В январе-марте ввоз ботулотоксинов снизился втрое — до 74,5 тыс. упаковок. Поставки французского препарата Ipsen и немецкого Merz сократились на 31% и 3% год к году соответственно. Проблем с ними в клиниках не наблюдается, а запасы Allergan истощаются, сообщил «Коммерсантъ».

По словам завотделением дерматовенерологии и медицинской косметологии клинико-диагностического центра сети на Красной Пресне Светланы Кукушкиной, в «Медси» запасов ботокса, ксеомина и диспорта хватит минимум на три месяца.

В прошлом году с учетом серых поставок болток занимал 43% этого сегмента в стоимостном выражении, тогда как диспорт, например, — 18%, рассказал глава аналитического отдела GxP News Александр Одинцов.

Клиники готовы перейти на российские релатокс от «Микрогена» и миотокс от ФНЦИРИП имени Чумакова, но только в случае серьезного сбоя зарубежных поставоки значительного роста цен на иностранные препараты. Светлана Кукушкина из «Медси» отметила, что пока цены росли как раз на отечественные препараты.

Производство ботулотоксинов в России с начала года, по данным RNC Pharma, выросло на 68,6% год к году, почти до 105 тыс упаковок. По информации «Ростеха», продажи релатокса в первом квартале увеличились на 80%. «Ростех» намерен удвоить выпуск препарата.

Фото на обложке: Andriiii / Shutterstock