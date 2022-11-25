Кассовые сборы российских кинотеатров упали на 42% к 2021 году. В 2023 году российских кинопремьер будет недостаточно и падение может усилиться еще на 15%.

За последние три месяца в «Каро» закрылось шесть кинотеатров. Это 15% от общего количества кинотеатров сети. По данным компании, закрылось также около 600 кинозалов, рассказала «ТАСС» президент киносети Ольга Зинякова.

Председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов согласился, что следующий год для отрасли будет тяжелым. Даже крупных российских кинопремьер в 2023 году будет недостаточно, чтобы поднять кассу кинотеатров как минимум на 10%.

В марте The Walt Disney, Warner Bros и Sony приостановили прокат своих фильмов в России на фоне спецоперации на Украине. Минпромторг внес продукцию Disney в список товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту 2 ноября. Решение не распространяется на кинопродукцию.

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