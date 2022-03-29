Банк России впервые после длительного перерыва допустил к торгам паевые инвестиционные фонды. Торги бумагами нескольких БПИФ пройдут 30 марта.
Правила торговли ценными бумагами на 30 марта Банк России опубликовал в своем telegram-канале.
ЦБ впервые после паузы допустил к торгам паевые инвестиционные фонды (БПИФ). Они пройдут с 09:50 МСК до 18:50 МСК.
ЦБ допустил к торгам фонды под тикерами: VTBM, RCMM, MBGB, AKGD, SBMM, SBCS, SBRI, SBGB, MKBD, SUGB, SPBF, FMRU, TRUR, TMOS, DIVD, OPNR, AKME. Эти фонды управляются ВТБ, «Райффайзенбанком», «Тинькофф», «МКБ Инвестициями» и другими.
«Торги биржевыми паевыми инвестиционными фондами должны быть синхронизированы с торговым периодом имущества, входящего в его имущественный пул», – пояснили в ЦБ РФ.
На торги акциями, корпоративными облигациями продлен запрет на короткие продажи.
Во вторник 29 марта – второй день торгов на Мосбирже после приостановки – акции VK взлетели на 72%, «Аэрофлота» – на 16%, «Акрона» – на 37%. Индекс Мосбиржи снизился на 0,9% по итогам торгов во вторник.
Фото на обложке: Ultraskrip /
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