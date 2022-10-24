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Торги паями всех биржевых фондов на российские активы возобновились на Мосбирже

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа возобновила торги паями всех биржевых фондов на российские активы (БПИФ). Всего таких фондов 49 – торги их паями остановили в феврале, затем постепенно восстанавливали.

Торги паями всех биржевых фондов на российские активы возобновились на Мосбирже

О восстановлении доступа к торгам паями фондов на российские активы (БПИФ) сообщается на сайте Мосбиржи. На площадке представлены паи 161 инвестиционного фонда, инвесторы могут совершать сделки с паями 72 фондов, в том числе 49 фондов на российские активы.

Торги паями инвестиционных фондов остановили 28 февраля на фоне обвала российского фондового рынка. 29 марта торги частично возобновили и допустили к ним паи 12 фондов. К 1 апреля были запущены торги паями 31 фонда.

Объем торгов на фондовом рынке в сентябре вырос на 33,9% по сравнению с августом и составил более 2,5 трлн рублей. При этом общий объем торгов на площадке за указанные периоды сократился на 8,5% – до 74,3 трлн рублей.

Фото на обложке: avatars.dzeninfra

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