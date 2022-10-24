Торги паями всех биржевых фондов на российские активы возобновились на Мосбирже

Мосбиржа возобновила торги паями всех биржевых фондов на российские активы (БПИФ). Всего таких фондов 49 – торги их паями остановили в феврале, затем постепенно восстанавливали.
О восстановлении доступа к торгам паями фондов на российские активы (БПИФ) сообщается на сайте Мосбиржи. На площадке представлены паи 161 инвестиционного фонда, инвесторы могут совершать сделки с паями 72 фондов, в том числе 49 фондов на российские активы.
Торги паями инвестиционных фондов остановили 28 февраля на фоне обвала российского фондового рынка. 29 марта торги частично возобновили и допустили к ним паи 12 фондов. К 1 апреля были запущены торги паями 31 фонда.
Объем торгов на фондовом рынке в сентябре вырос на 33,9% по сравнению с августом и составил более 2,5 трлн рублей. При этом общий объем торгов на площадке за указанные периоды сократился на 8,5% – до 74,3 трлн рублей.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Кадровый дефицит: что делать бизнесу, если сотрудников массово мобилизуют?
- 2 «Если у вас есть некое абсолютное доверенное лицо — то лучше передать ему максимально широкие полномочия»
- 3 Samsung активно набирает персонал в РФ, IKEA решила остаться в России: главные новости для бизнеса 24 октября
- 4 Состояние и перспективы нефтегазовой отрасли России: возможности для бизнеса в сфере ТЭК
- 5 Что делать со своим бизнесом мобилизованным?
ВОЗМОЖНОСТИ
24 октября 2022
24 октября 2022
24 октября 2022