Бразильская компания получила патент на систему борьбы со стрессом во время авиаперелетов

Бразильская компания Embraer запатентовала систему борьбы со стрессом во время авиаперелетов. Эта система состоит из камеры, которая с помощью специальных алгоритмов распознает возникновение чувства стресса, и устройства, стимулирующего мозг током.
О получении компанией Embraer патента на инновационную систему борьбы со стрессом во время авиаперелетов пишет The Verge. Издание уточняет, что заявка на патент была подана в 2016 году, а сам патент Embraer получила в 2022 году.
Система состоит из камеры, которая с помощью специальных алгоритмов анализирует выражение лица на предмет возникновения у человека чувства стресса, страха или дискомфорта. В случае, если эти чувства появляются, устройство воздействует на мозг магнитной или токовой стимуляцией.
Подобная стимуляция мозга широко распространена как метод лечения депрессии, поэтому у Embraer могут возникнуть трудности с применением своей технологии из-за ее обширного присутствия на рынке, отмечает издание.
Фото на обложке: frantic00 /
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