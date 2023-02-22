Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Бразильская компания получила патент на систему борьбы со стрессом во время авиаперелетов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бразильская компания Embraer запатентовала систему борьбы со стрессом во время авиаперелетов. Эта система состоит из камеры, которая с помощью специальных алгоритмов распознает возникновение чувства стресса, и устройства, стимулирующего мозг током.

Бразильская компания получила патент на систему борьбы со стрессом во время авиаперелетов

О получении компанией Embraer патента на инновационную систему борьбы со стрессом во время авиаперелетов пишет The Verge. Издание уточняет, что заявка на патент была подана в 2016 году, а сам патент Embraer получила в 2022 году.

Система состоит из камеры, которая с помощью специальных алгоритмов анализирует выражение лица на предмет возникновения у человека чувства стресса, страха или дискомфорта. В случае, если эти чувства появляются, устройство воздействует на мозг магнитной или токовой стимуляцией.

Подобная стимуляция мозга широко распространена как метод лечения депрессии, поэтому у Embraer могут возникнуть трудности с применением своей технологии из-за ее обширного присутствия на рынке, отмечает издание.

Фото на обложке: frantic00 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почему ваша идея в России НИЧЕГО не стоит
  2. 2 Компании из Китая, Индии и Белоруссии стали лидерами по росту транзитных полетов через Россию
  3. 3 Понравится даже Грете Тунберг. Как шведский стартап разрабатывает электросамолет
  4. 4 Как я создал бизнес в вертолетной отрасли
  5. 5 «Многие заказчики просто не дают права на ошибку». Кейсы бизнес-авиации
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

24 февраля 2023

MENA accelerator

26 февраля 2023

VK Стажировка

28 февраля 2023

Венчурная Академия-3

Все ВОЗМОЖНОСТИ