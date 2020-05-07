Мозговой штурм: как туристический бизнес создает онлайн-продукты
6 мая в рамках проекта Moscow Travel Hub Комитета по туризму города Москвы прошел воркшоп, на котором представители туристической индустрии создавали новые онлайн-продукты. Участники поработали в группах, собрали и проанализировали профессиональный опыт и представили свои проекты.
В воркшопе приняли участие представители бизнеса из сферы туризма — туроператоры, агентства, экскурсионные компании, музеи, гостиницы и многие другие.
В качестве спикеров и кураторов выступили:
- Людмила Булавкина — бизнес-ангел, опытный маркетолог, трекер акселерационных программ ФРИИ, Сбербанка, «Финтех Лаба» и других. Работала в ABBY, директором по маркетингу «Одноклассников», была партнером компании YouDo. Сооснователь сервиса для аренды вещей Rentmania и фонда ангельских инвестиций «Ангелы Ч».
- Мария Корсунская — коуч по карьере и бизнесу, специалист по маркетингу и рекламе с 16-летним опытом. Работала в компаниях PepsiCo и Food Union, запускала медицинский стартап Doctis. Один из основателей образовательного проекта «Диджитал Ускоритель», посвященного маркетингу, рекламе и PR в интернете. Ведет онлайн-курс StartMe для начинающих предпринимателей. Директор по маркетингу клинических лабораторий KDL.
Воркшоп прошел в формате мозгового штурма. Людмила и Мария рассказали о трендах потребления в 2020 году и о том, как изменилась наша жизнь из-за пандемии, а затем объяснили правила и особенности брейншторма и разделили участников на две группы. Каждая группа разработала свой проект, представила его перед коллегами из туристической индустрии и получила комментарии и отзывы.
Группа Марии Корсунской представила идею чат-бота, который проведет туриста от знакомства с локацией до путешествия. Он расскажет о достопримечательностях, особенностях территории, даст рекомендации, что лучше посетить. Также чат-бот сможет показать, сколько людей сейчас находятся в определенном месте.
Участники из группы Людмилы Булавкиной придумали VR-экскурсии для дальних путешествий по России и коротких поездок в Москву. Они решают проблему недостатка информации — с их помощью туристы смогут ближе познакомиться с местностью и принять решение о путешествии.
Людмила Булавкина
Туризм — самая пострадавшая индустрия, которой просто необходима внешняя помощь и взгляд со стороны. В текущей ситуации легко впасть в уныние и ждать прихода лучших времен, но на самом деле сейчас важны любые действия, направленные на сплочение участников рынка и создание задела на будущее.
Мария Корсунская
Многие туристические компании — стартапы, турфирмы, отели — переживают не самые простые времена. Многим пришлось пойти на беспрецедентные меры — от кредитов на выплаты зарплат сотрудникам и аренду помещений до полного закрытия или реорганизации компании. И для большинства основателей это очень болезненный процесс, потому что проект строился на свои деньги, вырос из малого семейного бизнеса — годы жизни вложены в то, чтобы выстроить все процессы и вырасти до того масштаба, какой был до кризиса.
Именно в этой связи представителям отрасли очень важно найти способ объединить свои усилия, направить ресурсы на расширение связей и открыться новым возможностям. Нужно как с психологической стороны услышать, что многие переживают похожие ситуации, так и со стороны бизнеса — искать вместе решения: по новым продуктам, новым каналам продажи, по выживанию и удержанию компании на плаву (зарплаты, аренда, обязательства перед партнерами).
Формат брейншторма помог найти новые источники спроса, опираясь на то, что сейчас испытывает покупатель, как меняются его вкусы, настроения, а также на новые технологические решения, которые помогают объединить новые продукты, доставить их максимально удобным способом до покупателя.
Показать внутреннему туристу свою страну, Москву под новым углом зрения чрезвычайно важно, так как сама покупательская способность сильно упала, клиентам тревожно выходить и ездить куда-либо, и без грамотно продуманной коммуникации перевернуть этот тренд будет сложно. Объединять усилия — это первичная задача.
Moscow Travel Hub — площадка для представителей индустрии туризма и гостеприимства, созданная Комитетом по туризму города Москвы. Цель площадки — развивать коммуникации внутри рынка, помогать строить партнерские отношения и запускать совместные проекты и продукты для туристов.
Фото на обложке: Jo Szczepanska/Unsplash
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