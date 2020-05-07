Мозговой штурм: как туристический бизнес создает онлайн-продукты

Многие туристические компании — стартапы, турфирмы, отели — переживают не самые простые времена. Многим пришлось пойти на беспрецедентные меры — от кредитов на выплаты зарплат сотрудникам и аренду помещений до полного закрытия или реорганизации компании. И для большинства основателей это очень болезненный процесс, потому что проект строился на свои деньги, вырос из малого семейного бизнеса — годы жизни вложены в то, чтобы выстроить все процессы и вырасти до того масштаба, какой был до кризиса.

Именно в этой связи представителям отрасли очень важно найти способ объединить свои усилия, направить ресурсы на расширение связей и открыться новым возможностям. Нужно как с психологической стороны услышать, что многие переживают похожие ситуации, так и со стороны бизнеса — искать вместе решения: по новым продуктам, новым каналам продажи, по выживанию и удержанию компании на плаву (зарплаты, аренда, обязательства перед партнерами).

Формат брейншторма помог найти новые источники спроса, опираясь на то, что сейчас испытывает покупатель, как меняются его вкусы, настроения, а также на новые технологические решения, которые помогают объединить новые продукты, доставить их максимально удобным способом до покупателя.

Показать внутреннему туристу свою страну, Москву под новым углом зрения чрезвычайно важно, так как сама покупательская способность сильно упала, клиентам тревожно выходить и ездить куда-либо, и без грамотно продуманной коммуникации перевернуть этот тренд будет сложно. Объединять усилия — это первичная задача.

