Новый сервис Yandex Cloud поможет создать уникальные голоса для виртуальных операторов call-центра

Платформа Yandex Cloud запустила новый сервис для синтеза речи Brand Voice Call Center. С его помощью компании смогут создавать уникальные голоса для виртуальных операторов call-центра. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

При это «робота» можно будет научить, например, обращаться к клиентам по именам или согласовывать адреса и названия товаров в заказе. Это позволит бизнесу персонализировать и оживить общение в голосовых каналах.

Алгоритм обрабатывает один аудиошаблон и на его основе синтезирует сотни таких же фраз, но при этом по скрипту может менять в них отдельные слова.

При этом синтезированная речь в Brand Voice Call Center звучит естественно и передает все детали речи живого человека из шаблона: эмоции, интонации, изменения громкости, заявили в компании.

В качестве шаблонов компании могут использовать фрагменты телефонных записей реальных операторов своих call-центров.

По словам представителей Yandex Cloud, это первый подобный сервис на русском языке, выпущенный для коммерческого использования.

Сервис в работе уже используют медицинская компания и крупный телеком-оператор. Он также доступе для других компаний и предоставляется по запросу.

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