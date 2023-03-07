Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Новый сервис Yandex Cloud поможет создать уникальные голоса для виртуальных операторов call-центра

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Платформа Yandex Cloud запустила новый сервис для синтеза речи Brand Voice Call Center. С его помощью компании смогут создавать уникальные голоса для виртуальных операторов call-центра. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Новый сервис Yandex Cloud поможет создать уникальные голоса для виртуальных операторов call-центра

При это «робота» можно будет научить, например, обращаться к клиентам по именам или согласовывать адреса и названия товаров в заказе. Это позволит бизнесу персонализировать и оживить общение в голосовых каналах. 

Алгоритм обрабатывает один аудиошаблон и на его основе синтезирует сотни таких же фраз, но при этом по скрипту может менять в них отдельные слова.

При этом синтезированная речь в Brand Voice Call Center звучит естественно и передает все детали речи живого человека из шаблона: эмоции, интонации, изменения громкости, заявили в компании.

В качестве шаблонов компании могут использовать фрагменты телефонных записей реальных операторов своих call-центров. 

По словам представителей Yandex Cloud, это первый подобный сервис на русском языке, выпущенный для коммерческого использования.

Сервис в работе уже используют медицинская компания и крупный телеком-оператор. Он также доступе для других компаний и предоставляется по запросу. 

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Фото на обложке: Alliance Images / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 На блогера Лерчек возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов на 300 млн рублей
  2. 2 Подборка полезных книг — для маркетологов, пиарщиков, журналистов, редакторов и копирайтеров
  3. 3 Почему вам не нужно собственное бренд-медиа
  4. 4 «Яндекс» будет доставлять посылки, а VK станет монополистом на рынке медиа — прогнозы
  5. 5 «Количество наших рекламных запусков выросло более чем на 500% за год»
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

07 марта 2023

ChatGPT Hackathon

07 марта 2023

Tumar.One

08 марта 2023

Digital Camp

Все ВОЗМОЖНОСТИ