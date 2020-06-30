В топ-100 мировых брендов в 2020 году включили TikTok

BrandZ представила ежегодный рейтинг мировых брендов. В топ-100 в 2020 году вошли пять новичков, один из которых — TikTok — занял сразу 79 место со стоимостью компании в $17 млрд.

Помимо сервиса коротких видео в новичках также оказались UnitedHealthcare, Bank of China, Lancome и Pepsi.

Российский Сбербанк в 2020 году в топ-100 не вошел. В 2013 году госбанк занимал в нем 70 место.

Позицию самого дорогого бренда в мире сохранил ритейлер Amazon. Стоимость компании за год увеличилась с $315 млрд до $415,9 млрд.

Несмотря на пандемию, общая стоимость брендов выросла на 5,9% и составила $5 трлн. До пандемии аналитики прогнозировали рост на 9%.

В верхней части рейтинга укрепились технологические компании, которым самоизоляция не помешала вести бизнес или даже помогла развить его. На них пришлось более трети (37%) стоимости брендов списка, рост составил 10%.

Сильнее всех секторов вырос ритейл (рост на 21%), в основном за счет онлайн-ритейлеров. Кроме Amazon это Alibaba, JD и Walmart.

В десятку самых дорогих брендов мира вошли:

Amazon ($415,9 млрд)

Apple ($352,2 млрд)

Microsoft ($326,5 млрд)

Google ($323,6 млрд)

Visa ($186,8 млрд)

Alibaba ($152,5 млрд)

Tencent ($150,9 млрд)

Facebook ($147,1 млрд)

McDonald's ($129,3 млрд)

MasterCard ($108,1 млрд)

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