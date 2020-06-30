В топ-100 мировых брендов в 2020 году включили TikTok
BrandZ представила ежегодный рейтинг мировых брендов. В топ-100 в 2020 году вошли пять новичков, один из которых — TikTok — занял сразу 79 место со стоимостью компании в $17 млрд.
Помимо сервиса коротких видео в новичках также оказались UnitedHealthcare, Bank of China, Lancome и Pepsi.
Российский Сбербанк в 2020 году в топ-100 не вошел. В 2013 году госбанк занимал в нем 70 место.
Позицию самого дорогого бренда в мире сохранил ритейлер Amazon. Стоимость компании за год увеличилась с $315 млрд до $415,9 млрд.
Несмотря на пандемию, общая стоимость брендов выросла на 5,9% и составила $5 трлн. До пандемии аналитики прогнозировали рост на 9%.
В верхней части рейтинга укрепились технологические компании, которым самоизоляция не помешала вести бизнес или даже помогла развить его. На них пришлось более трети (37%) стоимости брендов списка, рост составил 10%.
Сильнее всех секторов вырос ритейл (рост на 21%), в основном за счет онлайн-ритейлеров. Кроме Amazon это Alibaba, JD и Walmart.
В десятку самых дорогих брендов мира вошли:
- Amazon ($415,9 млрд)
- Apple ($352,2 млрд)
- Microsoft ($326,5 млрд)
- Google ($323,6 млрд)
- Visa ($186,8 млрд)
- Alibaba ($152,5 млрд)
- Tencent ($150,9 млрд)
- Facebook ($147,1 млрд)
- McDonald's ($129,3 млрд)
- MasterCard ($108,1 млрд)
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