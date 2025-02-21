Производители хлеба предупредили о росте цен на 10-12%
Крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий предупредили ритейлеров, что с 1 марта повысят отпускные цен на 10-12%. Об этом газете «Ведомости» рассказали рассказали два источника, близких к разным торговым сетям.
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Среди причин роста цен производители назвали изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, рост цен на сырье. Названия компаний собеседники издания не раскрыли.
Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов подтвердил, что хлебопеки поднимут цены. По его словам, эта мера вынужденная и она «совсем не радует» производителей. Подорожали все составляющие производства, от сырья и упаковки до затрат на логистику и коммунальные платежи, в среднем себестоимость производства хлеба в 2024 году выросла на 27%, подчеркнул Семенов.
Проблемная сфера. «Кредиты по нынешним ставкам стали неподъемными, чтобы их обслуживать, нужна высокая рентабельность, а у нас она составляет считанные проценты», — отметил глава союза. Он также пожаловался на дефицит кадров — в отрасли он доходит до 40% штата. Чтобы удержать людей, производители повышают зарплату. По словам Семенова, участникам отрасли нужна поддержка — не только субсидии на закупку оборудования, но и различные льготы на налоги и кредиты.
- По данным Росстата, на 10 февраля цены в рознице на хлеб из ржаной муки выросли на 1,87% с начала года, из пшеничной муки — на 1,62%. Потребительская инфляция за этот период составила 1,53%.
Фото на обложке: andresr / Getty Images
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