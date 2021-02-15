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Школа MACS проведет онлайн-митап о том, как усилить бренд работодателя на собеседованиях

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

16 февраля в рамках MACS Talks пройдет онлайн-митап «Разбор кейсов: как усилить бренд работодателя на собеседованиях с кандидатами». Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться.

Школа MACS проведет онлайн-митап о том, как усилить бренд работодателя на собеседованиях

На примере четырех кейсов специалисты расскажут:

  • что кандидат может понять о компании на собеседовании;
  • как эта информация может повлиять на бренд работодателя;
  • каким образом руководители и HR могут использовать собеседования для пользы компании.
В качестве спикеров выступят:
  • Екатерина Тышковская — руководитель службы внутренних коммуникаций банка, сертифицированный коуч в Международной федерации коучинга (ICF), фасилитатор, куратор программы «Развитие бренда работодателя» в школе новой экономики MACS;
  • Лейсэн Шаяхметова — хедхантер, член Международной федерации коучинга (ICF), создатель проекта для компаний и соискателей Career Booster.

Подробности и регистрация доступны на сайте.

Фото на обложке: Elle Aon / Shutterstock

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