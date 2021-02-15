16 февраля в рамках MACS Talks пройдет онлайн-митап «Разбор кейсов: как усилить бренд работодателя на собеседованиях с кандидатами». Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться.

Школа MACS проведет онлайн-митап о том, как усилить бренд работодателя на собеседованиях