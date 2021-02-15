Школа MACS проведет онлайн-митап о том, как усилить бренд работодателя на собеседованиях

Евгения Хрисанфова
16 февраля в рамках MACS Talks пройдет онлайн-митап «Разбор кейсов: как усилить бренд работодателя на собеседованиях с кандидатами». Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться.
Школа MACS проведет онлайн-митап о том, как усилить бренд работодателя на собеседованияхЕвгения Хрисанфова
На примере четырех кейсов специалисты расскажут:
- что кандидат может понять о компании на собеседовании;
- как эта информация может повлиять на бренд работодателя;
- каким образом руководители и HR могут использовать собеседования для пользы компании.
- Екатерина Тышковская — руководитель службы внутренних коммуникаций банка, сертифицированный коуч в Международной федерации коучинга (ICF), фасилитатор, куратор программы «Развитие бренда работодателя» в школе новой экономики MACS;
- Лейсэн Шаяхметова — хедхантер, член Международной федерации коучинга (ICF), создатель проекта для компаний и соискателей Career Booster.
Подробности и регистрация доступны на сайте.
Фото на обложке: Elle Aon / Shutterstock
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