Компания Рустама Тарико зарегистрировала бренд «Русский стандарт» для всех видов товаров и услуг

В компании отказались комментировать регистрацию.

Фото в тексте: скриншот Роспатента

По данным ЕГРЮЛ, 91% в ООО «Русский стандарт водка» находится на балансе самого ООО с 30 апреля 2025 года. Еще 9% — у дистрибьютора алкоголя АО «Руст Инк.», компании с иностранными инвестициями, чьи конечные бенефициары не раскрываются. РСВ находится под управлением АО «Руст Россия».

На рассмотрении в Роспатенте также находятся заявки от «Русский стандарт водка» на «Золотую марку», «Золотую Россию» и другие, но только по МКТУ, связанным с напитками и алкоголем.

Юрист практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Косенков и Суворов», патентный поверенный Вячеслав Игумнов считает, что «Русский стандарт» собирается защитить свой главный бренд от недобросовестного использования и, возможно, расширить сферу деятельности. Регистрация во всех классах также усложняет попытки третьих лиц зарегистрировать схожие знаки и позволяет бороться с доменными спекулянтами.

Еще один вариант для «Русского стандарта» — это расширение активов, выход на новые рынки, например, безалкогольных напитков, парфюмерии, одежды, считает Игумнов. Также регистрация для всех классов увеличивает коммерческую ценность товарного знака, что также важно для возможных сделок (лицензирование, франчайзинг, передача бизнеса).

Игумнов уверен, что такой подход к регистрации бренда оправдан для крупного холдинга с активами в различных отраслях деятельности. Но в дальнейшем это может потребовать подтверждения реального использования знака в заявленных классах в случае попыток его аннулирования спустя три года после регистрации.

Арбитражный суд Московской области в феврале 2025 года удовлетворил иск Минфина РФ к американской Roust Corporation — на тот момент владельцу компании «Русский стандарт водка». Как сообщал «Интерфакс», в ноябре 2024 года компания РСВ была включена список экономически значимых организаций, что дало Минфину право на обращение в суд с заявлением о переводе компании в российскую юрисдикцию.

Минфин объяснял, что иностранные холдинговые компании Pasalba Ltd и Roust Corporation в условиях антироссийских санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению деятельности АО «Руст Россия» и ООО «Русский стандарт водка» (РСВ). Корпоративные права иностранных компаний в отношении двух российских обществ были приостановлены.

Обе компании входят в ГК «Руст», чьим основателем является Рустам Тарико (председатель совета директоров холдинга «Русский стандарт»).

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