Эксперты: мошенники зарегистрировали домены с названиями известных брендов

Волну регистрации доменных имен популярных торговых марок с окончанием –off обнаружили специалисты по кибербезопасности. Аферисты могут использовать их для вредоносных рассылок или фишинговых сайтов, предупреждает «Коммерсантъ».

Уже зарегистрированы такие названия, как familiya-off.ru, detskiy-mir-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru и citilink-off.ru. С конца сентября в зоне .ru появилось свыше 200 неоднозначных доменов. Их регистрируют через одну и ту же российскую структуру. Серверы находятся на технических площадях фирмы Ispiria государства Белиз, пояснили изданию в Infosecurity a Softline company.

«Владелец доменов начнет монетизировать их. Например, использовать для накрутки сетевого трафика, фишинговых рассылок или создания полноценных фишинговых сайтов», — полагает глава блока специальных сервисов Infosecurity Сергей Трухачев.

Заработок мошенников зависит от способа монетизации домена. Например, продажа контрафакта приносит до 10 млн рублей в год, уточняет сооснователь BrandMonitor Кирилл Кириллов.

Блокировать подобные сайты удается не всегда. Если ресурс фишинговый, его закроют за день. Если есть только нарушение прав бренда, обычно дело доходит до суда.

В некоторых случаях блокировка невозможна технически. Например, когда серверы находятся в другом государстве, хостинг-провайдеры не закрывают сайты.

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