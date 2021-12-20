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Эксперты оценили объем взяток в госзакупках почти в 6,6 трлн рублей

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Объем взяток в госзакупках составляет 6,6 трлн рублей, что эквивалентно трети бюджета России, оценили эксперты НИУ ВШЭ. Средний размер взяток составляет 22,5% от суммы госконтракта.

Эксперты оценили объем взяток в госзакупках почти в 6,6 трлн рублей

В ходе анонимного опроса российских компаний, участвующих в госзакупках, выяснилось, что с коррупцией при прохождении конкурсных процедур сталкивались более двух третей (71%) поставщиков. 

Размеры взятки варьировались от 3% до 65% стоимости госконтракта. Чаще других назывались варианты 3, 5, 10, 15%. По подсчетам автором исследования, средний размер отката в коррупционной схеме составляет почти пятую часть (22,5%) от суммы госконтракта

Общий объем взяток в сфере госзакупок эксперты оценили почти в 6,6 трлн рублей, что составляет 6,2% ВВП России (107 трлн рублей за 2020 год), или 35,3% от доходной части федерального бюджета (18,7 трлн рублей). Объемы взяток в закупках выше, чем расходы консолидированного бюджета на образование или здравоохранение, отметили в ВШЭ.

Авторы исследования опросили более 1,2 тыс. представителей компаний, участвующих в конкурсных процедурах, из разных регионов страны. Среди них:

  • 53% респондентов — из микропредприятий;
  • 34% — из малого бизнеса;
  • 6% — из среднего и около;
  • 7% — из крупного.

Бороться за госконтракт незаконными способами компаниии вынуждает слишком высокая конкуренция за госзаказ. В текущих условиях поставщику выгоднее вступать в сговор, чем работать над уникальностью или инновационностью товаров, работ или услуг, отмечают эксперты.  

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Фото на обложке: Elle Aon / Shutterstock

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