Дизайнерский бренд выпустил инкрустированный бриллиантами iPhone 14 за 31,5 млн рублей

Российский дизайнерский бренд Caviar выпустил самую дорогую в мире «обёртку» для iPhone – смартфон инкрустировали 511 бриллиантами и украсили подвеской в виде снежинки. Цена такого экземпляра составляет 31,5 млн рублей, но есть попроще и подешевле.

Инкрустированный бриллиантами iPhone 14 Pro Max бренд Caviar назвал Diamond Snowflake. Компания выпустит всего три таких экземпляра.

Драгоценные камни, использованные в оформлении смартфона, ранее были частью колье Snowflake от британской ювелирной компании Graff. Этой же компанией создана подвеска в виде снежинки, которая украшает заднюю панель iPhone. Центральный камень подвески соответствует высшим качества огранки, уточнили в Caviar.

Caviar также представила бюджетную модель Diamond Snowflake с кристаллами Swarovski вместо бриллиантов. Таких смартфонов выпустят 20 штук, а их цена составит 1,1 млн рублей.

Фото: Caviar