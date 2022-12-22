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Дизайнерский бренд выпустил инкрустированный бриллиантами iPhone 14 за 31,5 млн рублей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский дизайнерский бренд Caviar выпустил самую дорогую в мире «обёртку» для iPhone – смартфон инкрустировали 511 бриллиантами и украсили подвеской в виде снежинки. Цена такого экземпляра составляет 31,5 млн рублей, но есть попроще и подешевле.

Дизайнерский бренд выпустил инкрустированный бриллиантами iPhone 14 за 31,5 млн рублей

Инкрустированный бриллиантами iPhone 14 Pro Max бренд Caviar назвал Diamond Snowflake. Компания выпустит всего три таких экземпляра. 

Драгоценные камни, использованные в оформлении смартфона, ранее были частью колье Snowflake от британской ювелирной компании Graff. Этой же компанией создана подвеска в виде снежинки, которая украшает заднюю панель iPhone. Центральный камень подвески соответствует высшим качества огранки, уточнили в Caviar.

Caviar также представила бюджетную модель Diamond Snowflake с кристаллами Swarovski вместо бриллиантов. Таких смартфонов выпустят 20 штук, а их цена составит 1,1 млн рублей.

Фото: Caviar

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