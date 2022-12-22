Дизайнерский бренд выпустил инкрустированный бриллиантами iPhone 14 за 31,5 млн рублей

Российский дизайнерский бренд Caviar выпустил самую дорогую в мире «обёртку» для iPhone – смартфон инкрустировали 511 бриллиантами и украсили подвеской в виде снежинки. Цена такого экземпляра составляет 31,5 млн рублей, но есть попроще и подешевле.
Инкрустированный бриллиантами iPhone 14 Pro Max бренд Caviar назвал Diamond Snowflake. Компания выпустит всего три таких экземпляра.
Драгоценные камни, использованные в оформлении смартфона, ранее были частью колье Snowflake от британской ювелирной компании Graff. Этой же компанией создана подвеска в виде снежинки, которая украшает заднюю панель iPhone. Центральный камень подвески соответствует высшим качества огранки, уточнили в Caviar.
Caviar также представила бюджетную модель Diamond Snowflake с кристаллами Swarovski вместо бриллиантов. Таких смартфонов выпустят 20 штук, а их цена составит 1,1 млн рублей.
Фото: Caviar
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