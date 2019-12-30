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Платформа для самообслуживания в магазинах Briskly привлекла $370 тысяч в 2019 году

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Российский стартап Briskly, который разрабатывает платформу для самообслуживания в магазинах, провел в 2019 год два раунда инвестиций на общую сумму $370 тысяч и нарастил оценку вдвое — до $20 млн. Об этом Rusbase рассказал основатель проекта Глеб Харитонов.

Платформа для самообслуживания в магазинах Briskly привлекла $370 тысяч в 2019 году

Briskly был основан в 2018 году. На старте компания получила грант от Visa в размере $75 тысяч на развитие идеи. Тогда оценка стартапа составила $10 тысяч, отметил Харитовнов.

В 2019 году стартап привлек $170 тысяч от бизнес-ангела (его имя Харитонов не раскрывает) и еще $200 тысяч от расположенной в Великобритании инвестокмпании Gauss Ventures, которая специализируется на проектах ранних стадий (партнер компании — инвестор Данил Гусев).

Бизнес-ангел получил 12% в компании, Gauss Ventures —15%. По словам Харитонова, инвесткомпания не только вложила деньги в проект, но и пообещала привлечь клиентов в Евросоюзе и Великобритании — они должны присоединиться к платформе Briskly в 2020 году.

Briskly предлагает четыре продукта:

  • оплату товара в магазинах без продавцов. Покупатели с помощью приложения  B-Pay сканируют шритхкоды и оплачивают покпуки картой, Apple Pay или через терминал. Для магазина подлючение стоит 25 тысяч рублей, говорится на сайте компании.
  • предзаказ еды для заведений и мероприятий через приложение B-Pay. Подключение — 25 тысяч рублей.
  • «умные» холодильники, оснащенные электронными замками, датчиками и камерами наблюдения с нейросетью. Открыть такие холодельники и оплатить покупки в них тоже можно через приложение B-Pay. Один холодильник стоит 99 тысяч рублей, наполнять его продуктами владелец должен сам или через партнеров Briskly ( среди них —Greenbox, «Кулинариум»).
  • магазины-контейнеры, оснащенные системой входа и оплаты через приложения и теми же датчиками видеонаблюдения. Магазины продаются по франшизе, ее стоимость без закупки товаров начинается от 2 млн рублей (вознаграждение Briskly — 10%).

По собственным данным, к платформе Briskly уже подключились 11 тысяч торговых точек (супермаркеты, бары, рестораны, АЗС) в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах России. У приложения B-Pay более 50 тысяч пользователей, средний чек — около 350 рублей.

Кроме того, производители еды заказли у Briskly более 300 «умных» холодильников. Стартап ожидает, что в ближайшие годы рынок самообслуживания и микромаркетов будет расти, и в 2020-2021 годах только в Москве появятся 3 тысячи «умных» холодильников. 

По теме: Как за год вырасти из прототипа в стартап с оценкой в $10 млн

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