Британия — владычица стартапов: Tech Nation представила новый отчёт

Tech Nation представила отчёт о состоянии венчурного рынка Великобритании. Страна заняла первое место на европейском рынке.
В настоящий момент Соединённое Королевство занимает третье место на мировом рынке с показателем в $15 млрд после США с $144 млрд и Китая с $45 млрд. Лондон вышел на четвёртое место по объёму венчурного рынка после Сан-Франциско, Пекина и Нью-Йорка.
Стоимость всей эко-системы стартапов и скейл-апов туманного Альбиона оценили в $585 млрд. Это в 2 раза больше, чем у ближайшего конкурента в Европе — Германии ($291 млн).
Также Великобритания стала мировым лидером по росту в deeptech — за последний год инвестиции в эту сферу увеличились на 17%. При этом в остальных странах вложения в deeptech уменьшились — только по Европе в среднем на 2%..
Кроме того, увеличилась доля иностранных инвесторов, инвестирующих в британские стартапы — в 2020 году она составила 63%.
Также возросло количество привлечённых стартапами средств за счёт IPO — £3.1 млрд, рост составил 33%.
За последний год прибавилось и количество единогоров — теперь их в Великобритании 80.
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Фото: anshar / Depositphotos.
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