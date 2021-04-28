Британия — владычица стартапов: Tech Nation представила новый отчёт

В настоящий момент Соединённое Королевство занимает третье место на мировом рынке с показателем в $15 млрд после США с $144 млрд и Китая с $45 млрд. Лондон вышел на четвёртое место по объёму венчурного рынка после Сан-Франциско, Пекина и Нью-Йорка.

Стоимость всей эко-системы стартапов и скейл-апов туманного Альбиона оценили в $585 млрд. Это в 2 раза больше, чем у ближайшего конкурента в Европе — Германии ($291 млн).

Также Великобритания стала мировым лидером по росту в deeptech — за последний год инвестиции в эту сферу увеличились на 17%. При этом в остальных странах вложения в deeptech уменьшились — только по Европе в среднем на 2%..

Кроме того, увеличилась доля иностранных инвесторов, инвестирующих в британские стартапы — в 2020 году она составила 63%.

Также возросло количество привлечённых стартапами средств за счёт IPO — £3.1 млрд, рост составил 33%.

За последний год прибавилось и количество единогоров — теперь их в Великобритании 80.

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Фото: anshar / Depositphotos.