British Airways будет исключать из программы лояльности за критику в свой адрес
Британская авиакомпания British Airways внесла изменения в правила своей программы лояльности Executive Club. Теперь участники могут быть исключены из программы за неконструктивную критику в адрес перевозчика. Об этом сообщают The Sunday Times со ссылкой на документ авиакомпании.
В новой версии программы лояльности компания расширила понятие «неправмерного поведения», куда включила:
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«использование ложных, угрожающих, оскорбительных или уничижительных выражений или поведение в угрожающей, оскорбительной или уничижительной манере при обращении к персоналу British Airways или направленных против него, а также персонала любого сервисного партнера компании»;
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«любое поведение, включая, помимо прочего, вводящие в заблуждение заявления, которые вызывают или могут вызвать пагубные последствия или неблагоприятно отразиться на репутации British Airways или любом аспекте ее бизнеса, брендов, продуктов или услуг».
По данным The Sunday Times, сейчас у программы лояльности British Airways более 10 млн участников. При этом авиакомпания часто подвергается как со стороны клиентов, так и со стороны членов британского парламента. Последние, например, назвали «национальным позором» планы British Airways по увольнению 12 тысяч сотрудников, чтобы взять обратно на работу тех, кто согласится остаться на более низкой зарплате.
Отмечается, что потребители нередко называют British Airways придуманными названиями, содержащими критику в ее адрес. Например, Broken Airways («сломанные авиалинии»), Brutish Airways («грубые авиалинии»), Beyond Awful («хуже чем ужасные») и так далее.
Фото: A Periam Photography / Shutterstock
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