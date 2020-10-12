Британская авиакомпания British Airways внесла изменения в правила своей программы лояльности Executive Club. Теперь участники могут быть исключены из программы за неконструктивную критику в адрес перевозчика. Об этом сообщают The Sunday Times со ссылкой на документ авиакомпании.

British Airways будет исключать из программы лояльности за критику в свой адрес