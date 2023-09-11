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Великобритания запретит для россиян безвизовый транзит в нескольких аэропортах

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Великобритания запретит для россиян безвизовый транзит в нескольких аэропортах. Ограничение вступит в силу 6 октября, на купленные до 8 сентября авиабилеты запрет не распространится. Исключение из правил составит только наличие виз и ВНЖ в некоторых странах.

Великобритания запретит для россиян безвизовый транзит в нескольких аэропортах

С 6 октября вводится запрет на безвизовый транзит россиян в аэропортах Хитроу, Гатвика, города Манчестер. Об этом сообщило британское правительство.

Правительство Великобритании допустило исключения из правил. Например, безвизовый режим сохранится для владельцев ВНЖ и виз Австралии, Канады, Новой Зеландии, США, Швейцарии, одной из стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Также ограничения не касаются обладателей ирландских виз, виз категории D одного из государств ЕЭЗ или Швейцарии.

Кроме того, ограничения на транзитный режим не распространяются на авиабилеты, купленные до 8 сентября.

Ранее виза требовалась при транзите в аэропортах, где предусмотрен паспортный контроль.

Фото на обложке: Valiik30 / Shutterstock

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