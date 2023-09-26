В Госдуму внесли законопроект, который призван разрешить передавать данных о клиентах от одного брокера к другому в электронном виде. Сегодня сведения можно передавать только вручную и в бумажном виде.

В Госдуму внесли законопроект об электронном обмене сведениями о клиентах между брокерами