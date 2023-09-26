В Госдуму внесли законопроект об электронном обмене сведениями о клиентах между брокерами

В Госдуму внесли законопроект, который призван разрешить передавать данных о клиентах от одного брокера к другому в электронном виде. Сегодня сведения можно передавать только вручную и в бумажном виде.
Авторы проекта полагают, что нововведение снизит издержки как для брокеров, так и для инвесторов. Если документ будет принят, это обяжет финансовые организации передавать сведения о клиентах и их расходах, связанных с покупкой и хранением ценных бумаг, другим профучастникам рынка в течение 30 дней после получения такого запроса от клиента.
Чтобы сократить издержки и повысить скорость обработки данных парламентарии решили разрешить электронный документооборот
Точный состав передаваемых сведений должна будет определить Федеральная налоговая служба.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на сегодняшний день в законодательстве никак не закреплен механизм передачи сведений о физлице от одного участника рынка другому. А использование бумажного документооборота является ресурсозатратным для каждой стороны.
Фото на обложке: khunkornStudio /
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