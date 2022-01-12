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У брокеров выявили недобросовестные практики при тестировании неквалифицированных инвесторов

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

При мониторинге соблюдения брокерами правил тестирования неквалифицированных инвесторов, утвержденного Центральным Банком (ЦБ), были выявлены недобросовестные практики. Выяснилось, что некоторые брокеры стремились «помочь» клиентам осилить тест онлайн-шпаргалками, «подсветкой» неправильных ответов и т. д.

У брокеров выявили недобросовестные практики при тестировании неквалифицированных инвесторов

Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) провела мониторинг соблюдения брокерами базового стандарта защиты прав и интересов неквалифицированных инвесторов, сообщила пресс-служба ассоциации. 

Мониторинг проводился с 18 ноября по 28 декабря 2021 года в шести регионах РФ волонтерами АРФГ с целью выявления недобросовестных практик при проведении тестирования начинающих инвесторов перед покупкой сложных финансовых продуктов.

В целом результаты признаны удовлетворительными, однако были выявлены недобросовестные практики, связанные с желанием сотрудников компании «помочь» клиентам осилить тестирование. Волонтеры получали предложения от сотрудников воспользоваться онлайн-шпаргалками. Также они зафиксировали «подсветку» неправильных ответов, намеки, что тестирование – процедура необязательная, вывод на экран правильных ответов для изучения перед второй попыткой и т.д. 

Кроме того, некоторые брокеры не давали инвесторам возможности пройти тестирование в офисе компании, предлагая сделать это только через личный кабинет.

Волонтеры посещали офисы крупных брокеров, а также проходили тесты перед сделками со сложными финансовыми инструментами онлайн. Всего они провели 125 проверок 20 крупных брокеров.

По словам директора АРФГ Вениамина Каганова, сотрудники компании подсказывают инвесторам-новичкам из желания улучшить собственные показатели продаж и в результате подставляют руководство. 

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Начинающие частные инвесторы при использовании сложных финансовых инструментов  обязаны проходить тестирование, которое показывает уровень знаний и понимание рисков, с 1 октября 2021 года. Тестирование разработали саморегулируемые организации брокеров, после чего ее утвердил ЦБ. Тестирование проводится самими брокерами. 

Ранее ЦБ сообщил, что по итогам первого месяца тестирования около 70% инвесторов не смогли верно ответить на все вопросы по популярным финансовым продуктам. При этом у некоторых брокеров доля успешно пройденных тестов достигала 80%, что могло свидетельствовать о возможных недобросовестных практиках при проведение тестирования

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Фото на обложке: oatawa / Shutterstock

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