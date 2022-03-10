Ассоциация брокеров призвала возобновить торги на бирже

Совет директоров НАУФОР выступил за скорейшее открытие организованного фондового и срочного рынка. Отмечается, что это в интересах как участников рынка, так и инвесторов. В ассоциации считают, что в первую очередь необходимо открыть торги ОФЗ. При этом НАУФОР не видит препятствий для того, чтобы одновременно был открыт и организованный рынок акций.

В НАУФОР подчеркнули важность использования средств, выделенных государством, для поддержания ликвидности рынка в ближайшее время после его открытия. Также там считают, что Центральному банку (ЦБ) в случае необходимости нужно предоставить дополнительную ликвидность центральным контрагентам. По мнению ассоциации, это позволит избежать переноса последствий неисполнения обязательств отдельных участников рынка на остальных его участников.

Кроме того, желательно предоставить ликвидность профессиональным участникам рынка ценных бумаг (не являющимся кредитными организациями) и управляющим компаниям инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов через механизм репо с ЦБ наравне с банками, считают в ассоциации.

В НАУФОР также напомнили о предложенных ранее мерах поддержки отечественного рынка ценных бумаг. В частности, для этих целей предлагается ввести налоговые льготы для розничных и институциональных инвесторов.

ЦБ приостановил торги на фондовом рынке 28 ферваля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин 9 марта подписал закон, позволяющий направлять деньги из Фонда национального благосостояния на покупку российских акций и гособлигаций. Минфин планирует направить в 2022 году на эти цели до 1 трлн рублей.

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