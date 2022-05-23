Сервис курьерской доставки Broniboy запустил подписку для ресторанов. За 3900 рублей в месяц ресторан будет освобожден от комиссии за заказы, получит прямой доступ к коммуникации с клиентами и другие преференции.
О введении подписной модели RB рассказал представитель сервиса Broniboy.
Ресторан, оформивший подписку, будет освобожден от комиссии за заказы, размер которой достигает 25% и выше. Кроме того, подписчик получит доступ к общению с клиентами напрямую, а не через посредника, а также помощь в продвижении, клиентскую поддержку и различные рекомендации.
Стоимость подписки составляет 3900 рублей в месяц. По расчетам Broniboy, выгода использования подписки составляет более 40% по сравнению с работой с агрегаторами или при использовании собственного приложения.
«Работая с агрегаторами доставки, ресторан так или иначе приводит на платформу своих клиентов, при этом с каждого заказа платит комиссию и при этом не имеет доступа ни к контактам, ни к какому-либо взаимодействию со своей аудиторией», – отметили в Broniboy.
Подписка позволит ресторану доставлять заказы любым способом – своими силами, через курьеров Broniboy или других организаций.
Фото на обложке: Andrey_Popov /
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