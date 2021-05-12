Подготовка к IPO: сервис доставки Broniboy привлёк 100 млн рублей

Российская компания Broniboy, специализирующаяся на сервисе доставки, смогла привлечь около 100 млн рублей в ходе последнего раунда инвестиций в мае.

В компанию вложили по 25 млн рублей «Краснодарзернопродукт», «Южная торговая компания» и её CEO Сергей Таран лично, а также два инвестора из Москвы и Краснодара, рассказал сооснователь Broniboy Александр Радионов RB.RU. Оценка компании составила около 3 млрд рублей.

Привлечённые средства компания направит в развитие бизнеса в новых городах присутствия. При этом, по словам Радионова, последний раунд прошёл фактически в закрытом режиме — желавших поучаствовать дополнительно попросили переносить инвестиции «на следующий раз».

«Мы берем ровно столько, сколько можем «переварить». Суммы существенно большие, скажем, миллиард рублей, не только бы не помогли проекту — наоборот, с большой долей вероятности задушили бы его», — заявил Радионов.

Тем не менее, Broniboy не собирается останавливаться: компания планирует привлечь ещё 800 млн инвестиций до конца 2022 года. По мнению Радионова, если всё сложится удачно, Broniboy побьёт рекорд по объёму инвестиций в российском фудтехе.

В 2020 году компания привлекла 130 млн рублей в ходе предыдущего раунда, инвестором также выступала «Южная торговая компания». Размер личных вложений основателей компании Александра Радионова и Ивана Труфанова за 3 с половиной года превысил $1 млн.

В перспективе нескольких лет основатели рассчитывают привлечь дополнительные средства с помощью IPO: сейчас компания проходит процесс реорганизации из ООО в АО. В роли консультанта выступает «Райффайзенбанк».

Об особенностях развития Broniboy и дальнейших планах компании можно подробнее узнать из эксклюзивного интервью Александра Радионова для RB.RU.

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