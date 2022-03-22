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Краснодарский сервис курьерской доставки Broniboy привлек 500 млн рублей инвестиций

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис курьерской доставки последней мили из Краснодара Broniboy привлек 500 млн рублей в B-раунде финансирования. Средства направят на усиление позиций в городах присутствия, чтобы добиться выхода на операционную прибыльность.

Краснодарский сервис курьерской доставки Broniboy привлек 500 млн рублей инвестиций

О сделке RB рассказал представитель Broniboy.

Средства вложила компания «Краснодарзернопродукт», которая участвовала в предыдущих раундах финансирования Broniboy. Раунд объемом 500 млн рублей поделен на несколько траншей. 130 млн рублей Broniboy уже получил в марте 2022 года.

Привлеченные средства Broniboy направит на усиление позиций во всех 17-ти городах присутствия. Компания намерена сохранить рабочие места и создать новые, инвестировать в развитие IT-инфраструктуры – разработку нового софта и развитие имеющегося.

«В текущих условиях мы должны быстрее выходить на операционную прибыльность и одновременно думать о развитии и росте. Мы планируем создавать новые рабочие места, создавать новую технологическую инфраструктуру для наших партнеров с перспективой дальнейшего роста по городам России», – отметил основатель Broniboy Александр Радионов.

RB в мае 2021 года разговаривали с Александром Радионовым о плана по развтию компании.

По собственным данным, сервис курьерской доставки последней мили Broniboy выполняет более 280 тыс. доставок в год. Помимо еды, Broniboy доставляет безрецептурные препараты из аптек и товары из цветочных магазинов.

Основное юридическое лицо Broniboy – АО «Бронибой» – по итогам 2021 года получило выручку в размере 125 млн рублей при чистом убытке в 40,3 млн рублей. В 2020 и 2021 годах Broniboy привлек 230 млн рублей по итогам двух инвестиционных раундов.

Фото на обложке: Broniboy

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