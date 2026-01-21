Бронирования в малых городах на новогодние праздники выросли на 70%: главные направления — Геленджик и Анапа
В Новый год россияне отдыхали в Геленджике, Анапе и Ялте
Количество поездок в Ялту выросло в 2,5 раза
Лидерами по числу поездок на новогодние праздники стали Геленджик и Анапа. В этих городах количество бронирований выросло в два раза год к году.
Ялта показала более высокий темп роста бронирований — в 2,5 раза год к году. В топ также вошли Зеленоградск, Суздаль, Выборг, Сортавала, Светлогорск, Киров, Кировск и Переславль-Залесский.
Плёс, Елец и Алупка — лидеры роста спроса
Наибольшую динамику год к году показали Плёс — число бронирований в этом городе выросло в 4,5 раза, в Ельце и Алупке — увеличилось в три раза. Также заметный рост зафиксирован в Отрадном (в 2,5 раза), Судаке (в 2 раза) и Феодосии (в 1,5 раза).
Средняя стоимость ночи в городах с самым быстрым ростом спроса заметно различается. Самым дорогим направлением среди них стал Плёс — около 10 820 рублей за ночь, что почти в 2 раза выше, чем в Ельце, где средняя цена составляет 5 890 рублей. В Алупке ночь обойдётся примерно в 6 110 рублей.
50% бронирований — отели без звёзд
На новогодние праздники в малых городах половина бронирований пришлась на объекты размещения без категории звёздности — 50% заказов при средней цене 8 940 рублей за ночь.
Среди классифицированных гостиниц наибольшую долю заняли трёхзвёздочные отели — 26% бронирований при средней цене 8 870 рублей за ночь. Четырёхзвёздочные отели выбрали 18% туристов, пятизвёздочные — лишь 3%.
Апартаменты обходятся на 30% дешевле, чем гостиницы
Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах малых городов выросла на 16% год к году и достигла 10 810 рублей. При этом апартаменты остаются более доступным форматом размещения: в 2025 году они в среднем обходились примерно на 30% дешевле, чем гостиницы.
На фоне этого заметно вырос спрос на посуточное жильё — число бронирований в этой категории увеличилось в два раза. Одновременно выросло и количество поездок семьями и компаниями: бронирования для групп от трёх человек в малых городах также выросли вдвое по сравнению с прошлым годом.
Москвичи — наиболее частые посетители малых городов
Основной поток туристов в малые города на новогодние праздники пришёлся на жителей городов-миллионников — около 60% всех бронирований. Наибольшую долю составили москвичи — 35% поездок.
На жителей Санкт-Петербурга пришлось 11% бронирований, на путешественников из Краснодара — 8%.
