В Новый год россияне отдыхали в Геленджике, Анапе и Ялте

На новогодние праздники россияне всё чаще выбирали небольшие города вместо крупных курортов, следует из исследования Яндекс Путешествий и Центра исследований малых городов. Количество бронирований выросло на 70% год к году, а доля таких поездок увеличилась с 9,5% до 12%. При этом половина туристов останавливалась в отелях без звёзд, где средняя цена за ночь превышает 8 тыс. рублей.

Количество поездок в Ялту выросло в 2,5 раза

Лидерами по числу поездок на новогодние праздники стали Геленджик и Анапа. В этих городах количество бронирований выросло в два раза год к году.

Ялта показала более высокий темп роста бронирований — в 2,5 раза год к году. В топ также вошли Зеленоградск, Суздаль, Выборг, Сортавала, Светлогорск, Киров, Кировск и Переславль-Залесский.

Плёс, Елец и Алупка — лидеры роста спроса

Наибольшую динамику год к году показали Плёс — число бронирований в этом городе выросло в 4,5 раза, в Ельце и Алупке — увеличилось в три раза. Также заметный рост зафиксирован в Отрадном (в 2,5 раза), Судаке (в 2 раза) и Феодосии (в 1,5 раза).

Средняя стоимость ночи в городах с самым быстрым ростом спроса заметно различается. Самым дорогим направлением среди них стал Плёс — около 10 820 рублей за ночь, что почти в 2 раза выше, чем в Ельце, где средняя цена составляет 5 890 рублей. В Алупке ночь обойдётся примерно в 6 110 рублей.

50% бронирований — отели без звёзд

На новогодние праздники в малых городах половина бронирований пришлась на объекты размещения без категории звёздности — 50% заказов при средней цене 8 940 рублей за ночь.

Среди классифицированных гостиниц наибольшую долю заняли трёхзвёздочные отели — 26% бронирований при средней цене 8 870 рублей за ночь. Четырёхзвёздочные отели выбрали 18% туристов, пятизвёздочные — лишь 3%.

Апартаменты обходятся на 30% дешевле, чем гостиницы

Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах малых городов выросла на 16% год к году и достигла 10 810 рублей. При этом апартаменты остаются более доступным форматом размещения: в 2025 году они в среднем обходились примерно на 30% дешевле, чем гостиницы.

На фоне этого заметно вырос спрос на посуточное жильё — число бронирований в этой категории увеличилось в два раза. Одновременно выросло и количество поездок семьями и компаниями: бронирования для групп от трёх человек в малых городах также выросли вдвое по сравнению с прошлым годом.

Москвичи — наиболее частые посетители малых городов

Основной поток туристов в малые города на новогодние праздники пришёлся на жителей городов-миллионников — около 60% всех бронирований. Наибольшую долю составили москвичи — 35% поездок.

На жителей Санкт-Петербурга пришлось 11% бронирований, на путешественников из Краснодара — 8%.