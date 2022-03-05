Минцифры обяжет браузеры перейти на национальные сертификаты шифрования

Минцифры организует бесплатную выдачу российских сертификатов для сайтов и обяжет все браузеры, которые работают в России, их поддерживать. Такое решение принято в связи с уходом иностранных удостоверяющих центров (УЦ) от российских клиентов из-за санкций

Минцифры организует выдачу российским юрлицам TLS-сертификатов (transport layer security — протокол защиты транспортного уровня), использующиеся для создания зашифрованного соединения между сайтом и пользователями. При этом все браузеры и операционные системы (ОС) будут обязаны поддержать работу госсертификатов, сообщил «Коммерсантъ».

Какие-либо меры за невыполнение требования пока не рассматриваются. Сертификаты можно будет бесплатно получить на сайте «Госуслуги». Их выпуск организует Национальный удостоверяющий центр (НУЦ). «Яндекс» и VK уже готовятся добавить их в свои продукты.

Защищенное соединение (HTTPS) используется на большинстве современных сайтов, оно обозначается иконкой закрытого замка в адресной строке. Поисковики в выдаче пессимизируют сайты с незащищенным соединением. Для поддержки защищенных соединений ОС и браузеры используют заранее установленные корневые сертификаты УЦ. Самыми распространенными являются зарубежные Thawte, GlobalSign, Let`s Encrypt и др.

На сайтах госорганов сейчас также установлены иностранные сертификаты. Thawte 1 марта 2022 года отозвал сертификаты для сайтов Центрального Банка и «Промсвязьбанка», подпавших под санкции. Они перешли на сертификаты GlobalSign. Есди сертификат отозван, то любой узел в соединении, от роутера до провайдера, может увидеть проходящий через него трафик.

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