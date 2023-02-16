Выпуск брюта в России вырос на 40%

В 2022 году на российском рынке на 40% вырос выпуск брюта. Это повлияло на сокращение доли полусладких игристых вин. Дополнительный спрос на местный брют может обеспечить рост цен на иностранные вина.
За прошедший год ассортимент игристых вин расширился примерно на 140 единиц, до 1,1 тыс. позиций. Большая часть новинок пришлась на брюты и экстра-брюты, остальная часть — на полусладкие игристые вина, сообщил «Коммерсантъ».
Глава Ladoga Вениамин Грабар отметил, что качественные игристые вина проще в производстве, чем качественные тихие. Для получения максимальной выгоды и высоких объемов при более низких затратах виноделам стоит заполнять свободные ниши именно игристым вином.
Общее производство игристых вин в стране, по данным Росалкогольрегулирования, за прошедший год увеличилось на 25%, до 16,1 млн дал год к году.
Фото на обложке: l i g h t p o e t /
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