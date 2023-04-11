Цена Биткоина поднялась выше $30 тыс.

По данным аналитического сервиса CoinGecko, Биткоин превысил отметку в $30 тыс. впервые с июня 2022 года. На момент написания новости цена криптовалюты составляет $30 132 .
Начавшееся в январе 2023 года ралли Биткоина не думает останавливаться — после нескольких недель нахождения на отметке в $29 тыс. первая криптовалюта взяла новый рубеж, превысив $30 тыс.
Аналитики связывают рост BTC с запланированной на 12 апреля публикацией ежемесячных данных о индексе потребительских цен в США. По мнению экспертов CoinTelegraph, отраженное в отчете падение инфляции позволит Биткоину продолжить расти в цене.
Как считает финансовый аналитик Яшу Гола, в случае непредвиденных обстоятельств, стоимость BTC может откатиться до уровня $25 тыс. При таком сценарии развития рост может остановиться на длительный период до 200 недель.
Фото на обложке: Nick Chong /
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