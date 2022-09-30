Популярность бюджетных седанов и хетчбэков в России достигла рекорда с 2017 года

Доля бюджетных машин в России превысила за 41% от всего рынка новых легковых автомобилей в России в августе. Популярность этих машин выросла до рекордной за последние пять лет из-за дефицита иных предложений новых автомобилей, узнал «Коммерсантъ».

При этом выбор среди бюджетных машин практически отсуствует. Все продажи приходятся на Lada на фоне отстуствия выпуска или поставок других массовых автомобилей.

Cейчас только на одну отечественную седан Lada Granta приходится 26,5% всего рынка, а на весь АвтоВАЗ — 37%. Интерес к Lada подогревает господдержка: с середины лета машины этой компании продавалис по льготному кредитованию со скидкой на авансовый платеж в 20% от стоимости. Лишь недавно Haval начал предлагать свой кроссовер Jolion от 1,9 млн рублей, попав в госпрограмму.

У дилеров заканчиваются запасы новых автомобилей, поэтому выбор машин и комплектаций сильно ограничен, подтверждает глава «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов. По его словам, это приводит к смещению спроса с новых автомобилей на машины с пробегом.

Участники рынка в ближайшее время не ожидают изменений, в том числе из-за скудного выбора машин. Спрос на новые и более дорогие автомобили мог бы вырасти при более широком выборе, а параллельный импорт обеспечить существенные объемы поставок не может.

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