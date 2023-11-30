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Аналитики «Яндекс Путешествий» подобрали бюджетные направления на Новый год

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Аналитики «Яндекс Путешествий» определили самые бюджетные направления для путешествий на Новый год. В топе — Индия, Бахрейн, Абхазия, Казахстан и Лаос. С результтатами исследования ознакомился RB.RU.

Аналитики «Яндекс Путешествий» подобрали бюджетные направления на Новый год

Ночь в отеле в Индии в среднем обойдется в 5,4 тыс. рублей, в Бахрейне — 5,5 тыс. рублей, Абхазии — 5,8 тыс. рублей, Казахстане — 7,1 тыс. рублей, Лаосе — 7,6 тыс. рублей.

Самыми доступными для проживания в России стали Ямало-Ненецкий автономный округ — 3 тыс. рублей за ночь, Коми — 3,3 тыс. рублей, Калмыкия — 4 тыс. рублей, Оренбургская область — 4,1 тыс. рублей и Марий Эл — 4,4 тыс. рублей.

По данным аналитиков, самыми доступными напралениями для путешествий в новогодние праздники являются Беларусь — 19,1 тыс. рублей, Казахстан — 32,5 тыс. рублей, Киргизия — 33,9 тыс. рублей, Азербайджан — 39 тыс. рублей, Узбекистан — 39,1 тыс. рублей. 

В пятерке самых бюджетных внутренних направлений — Калуга, Ярославль, Нижнекамск, Набережные Челны и Псков.

Фото на обложке: Unsplash

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