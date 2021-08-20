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HR-Tech стартап «Буду» запустил сервис рекомендаций специалистов за вознаграждение

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В России запущен сервис «Ханти» по рекомендациям специалистов на открытые вакансии за денежный бонус. Сервис придумала и запустила команда стартапа «Буду», рассказали RB.ru основатели проекта. Сейчас на сайте «Ханти» опубликованы вакансии с вознаграждениями на сумму 2,5 млн рублей. 

HR-Tech стартап «Буду» запустил сервис рекомендаций специалистов за вознаграждение

С помощью «Ханти» можно порекомендовать своих друзей, знакомых и коллег на открытые позиции в крупных компаниях и получить за это денежный бонус. Получить оплату от компании-работодателя пользователь, порекомендовавший специалиста, может только если кандидат успешно прошел испытательный срок в 90 дней. 

Комиссия «Ханти» составляет 50% от вознаграждения. В случае, если кандидат покинул компанию до конца испытательного срока в 90 дней, сервис возвращает работодателю сумму полностью или находит кандидата на замену.

Отследить статус своей рекомендации можно в личном кабинете. За 2 дня до окончания испытательного срока команда сервиса уведомляет пользователя и подписывает договор на оказание консультационных услуг для выплаты вознаграждения. 

Основатель сервиса Антон Фатеев позиционирует «Ханти» не как внешнюю реферальную программу, а как эффективную замену рекрутинговым агентствам. Главное отличие сервиса от рекрутинговых агентств — это более «теплые» рекомендации, отметил Антон Фатеев. Соискатели, по его мнению, гораздо лояльнее относятся к рекомендациям друзей, которые знают их бэкграунд, чем к рекомендациям рекрутеров. К тому же, действующий CTO в крупном банке гораздо лучше понимает позицию, чем любой внешний рекрутер.

По результатам опроса «Буду», в котором приняли участие более 150 HR-экспертов, 87% обращаются к рекомендациям знакомых и коллег при поиске сотрудников, а 34% пользуются внутренней реферальной программой. 20% из тех, кто прибегает к рекомендациям, закрыли таким образом около половины позиций за последние 2 года.

60% экспертов отмечают, что рекомендации помогают закрыть позиции всех уровней, но 34% по наводке находят сотрудников только middle и middle+ уровня. Источником самых релевантных рекомендаций опрошенные указали сотрудников компании, в которой работают (83%), при этом только у 34% из них есть реферальная программа. Более половины вознаграждают коллег денежными бонусами в зависимости от грейда нового сотрудника.

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Своих знакомых и коллег в «Ханти» рекомендуют более 80 HR-директоров и руководителей топовых компаний, они же — кураторы сервиса карьерных консультаций Эйч (принадлежит БУДУ). На данный момент свои вакансии в «Ханти» разместили уже 15 компаний, среди которых Альфа-Банк, ONY, Osome, Flo, Selectel, AMMA Pregnancy Tracker.

Сервис выбора работы «Буду» основан в январе 2020 года. Среди клиентов сервиса: McKinsey, PepsiCo, «Яндекс», «Тинькофф», «Сбер» и другие компании. В июне 2021 года проект привлек $1 млн инвестиций от коммуникационного агентства SETTERS.

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Фото: Pexels

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