Data Insight: к 2025 году четверть всех покупок в России будет совершаться онлайн

К 2025 году каждая четвертая покупка в России будет проходить онлайн, считает партнер агентства исследования e-commerce рынка Data Insight Федор Вирин. По его словам, каждый россиянин в среднем за год совершает 5 онлайн-покупок.
Вирин отметил, что рынок электронной торговли в России растет на 50% в год. Маркетплейсы значительно обгоняют остальных участников и растут в 2,5 раза быстрее за счет увеличения присутствия в регионах, и этот рост, по мнению Вирина, будет системным.
«Российская электронная коммерция в 2021 году уже перешагнула за 10% ритейла, и в 2025 году станет 26%, это без учета автомобилей и топлива. На самом деле, это медленнее, чем в развитых странах мира, но это, все-равно, огромная цифра, это каждая четвертая покупка онлайн», – отметил партнер Data Insight Федор Вирин в материале ТАСС.
В 2020 году e-commerce рынок вырос на 108% к 2019-ому до 721 млрд рублей. Россияне сделали 405 млн заказов, что по расчету составляет ~5 заказов в среднем на человека в год.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Depositphotos.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В AliExpress Россия рассказали, что мешает желающим начать свой бизнес россиянам
- 2 В Telegram добавили групповые видеозвонки и трансляцию экрана
- 3 Союз предпринимателей попросил правительство ввести обязательную вакцинацию для взрослого населения
- 4 «Яндекс» задумал открыть сеть аптек
- 5 COVID и жара: В России наступил «аномально опасный сезон» для гаджетов