В Буэнос-Айресе запускают систему идентификации на базе блокчейна

После нескольких лет разработки администрация Буэнос-Айреса наконец назвала дату запуска системы идентификации личности на базе блокчейна. Проект станет доступен жителям города уже в ноябре 2023 года. На первом этапе цифровые версии появятся у справок о доходах и документов об образовании.

В столице Аргентины Буэнос-Айрес в ближайшие месяцы заработает система идентификации личности, основанная на блокчейне. Проект QuarkID разрабатывался несколько лет в парнерстве с компаниями Extrimian и Matter Labs. По словам администрации города, их система станет первой подобной инициативой в Латинской Америке.

Начиная с ноября, жители города смогут получить копию справки о доходах и документов об образовании прямо на свой криптокошелек. Как отмечает издание BlockWorks, на первом этапе администрация Буэнос-Айреса решила сконцентрировать свои силы на ключевых документах, необходимых для получения льгот. В будущем QuarkID планирует внедрить поддержку большего числа удостоверений и справок, включая паспорт и водительские права.

До конца года в планы разработчиков входят публикация подробной дорожной карты проекта и достижение отметки в 2,5 млн активных пользователей. С технической точки зрения работу системы обеспечивают компании Extrimian и Matter Labs. QuarkID базируется на решении второго уровня для блокчейна Ethereum ZkSync Era.

Жители стран Латинской Америки активно переходят на расчеты в криптовалюте. По данным опубликованного в 2022 году исследования Ripple, 74% опрошенных с большей вероятностью будут совершать сделки с компаниями, принимающими оплату в крипте, в то время как среди европейцев этот показатель составляет всего 41%. Отчет Mastercard, выпущенный в июне того же года, показал, что более половины латиноамериканцев уже оплачивали товары и услуги с помощью криптовалюты.

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