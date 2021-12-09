«Ростелеком» и ВЭБ.РФ инвестируют около $650 млн в скоростную линию связи

«Ростелеком» и VEB Ventures (входит в ВЭБ.РФ) создали совместное предприятие «Атлас» для строительства в России магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Общий объем инвестиций в проект до 2025 года составит около $650 млн. Часть средств будет обеспечена уставным фондом компании, который сформируют акционеры.

К 2030 году за счет этого около 30-35% общемирового трафика Европа-Азия сможет передаваться через Россию. Сейчас пока всего 10-15%, сообщили «Коммерсанту» в VEB Ventures.

Предприятие займется строительством, финансированием и запуском проекта. Каждая сторона вложит в «Атлас» по 6 млрд рублей. Сейчас ведутся переговоры с дополнительными инвесторами.

По словам главы VEB Ventures Олега Теплова, «Атлас» намерен предоставлять магистральную инфраструктуру в аренду для организации сетей связи по стране и на транзите между Европой и Азией.

Среди клиентов, по его прогнозам, примерно 30% — российские операторы, около 30% — международные операторы из сопредельных стран, еще 30% — глобальные операторы и ОТТ-компании, которым предложат инфраструктуру между основными точками обмена трафиком в Европе и Азии (Корея, Токио, Гонконг).

Участники рынка подтвердили спрос на инфраструктуру для транзита трафика, но эксперты предупредили о санкционных рисках проекта из-за головной структуры венчурного фонда. На сегодняшний день целый ряд структур ВЭБа находится под санкциями, пусть они и не распространяются на VEB Ventures.

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