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Сеть «Крошка Картошка» выпустила букет с картошкой к 1 сентября

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская сеть кафе быстрого питания «Крошка Картошка» вместе с магазином «Очень хорошо» выпустила картофельные букеты к 1 сентября. Стоимость — 1999 рублей. Купить его можно в приложении «Яндек.Еда» и в центральных точках сети.

Сеть «Крошка Картошка» выпустила букет с картошкой к 1 сентября

Каждый год учителям дарят красивые букеты, но постоянно обходят стороной один цветок. В компании решили это исправить и решили выпустить настоящий картофельный букет. Картофель цветет, говорится в сообщении сети.

Все средства от продажи букетов направят в благотворительный фонд «Образование для будущего». Организация помогает детям из малоимущих семей и детских домов получить качественное образование.

Фото на обложке: «Крошка Картошка»

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