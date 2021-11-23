Доски объявлений вошли в топ мошеннических схем — исследование

Общероссийский народный фронт (ОНФ) на основании жалоб россиян составил рэнкинг самых популярных мошеннических схем, которые злоумышленники используют для похищения средств с карт. Мошенничество с использованием торговых онлайн-площадок («Авито», «Юлы» и др.) неожиданно заняло второе место с долей обращений 11,6%. Самой популярной у мошенников схемой по-прежнему остается «звонок из банка» (36,6%), на третьем месте — «звонок из органов» (10%).

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» составили рэнкинги топ-10 городов, где наиболее активны мошенники, а также каналов распространения и схем на основании 19,5 тыс. обращений россиян. Именно столько жалоб от граждан на действия злоумышленников поступило на платформу «Мошеловка» за полгода ее существования, сообщили «Известия» со ссылкой на данные ОНФ.

Жалобы на платформу «Мошеловка» поступили из 335 городов РФ. В рэнкинге городов с большим отрывом победила Москва (27,4%). За ней следует Санкт-Петербург (6,6%). В десятку также входят Казань (2,6%), Новосибирск (1,7%), Краснодар (1,7%), Воронеж (1,6%), Ростов-на-Дону (1,3%), Калининград (1,3%), Нижний Новгород (1,2%) и Екатеринбург (1,1%).

Как пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, лидерство Москвы связано с несколькими факторами. Так, Москва является густонаселенным городом с высоким уровнем доходов и цифровизации, что в совокупности упрощает поиск жертва и привлекает внимание мошенников.

В рэнкинге наиболее популярных схем, неожиданностью стало второе место, которое заняли обращения от имени участников различных агрегаторов, прежде всего торговых площадок из разряда «Доски объявлений» («Авито», «Юла» и прочие). На этот сценарий, который впервые был зафиксирован только весной 2020 года, уже приходится 11,6% всех жалоб.

Первое место за «сотрудниками банка». На это прикрытие приходится более трети (36,6%) случаев. Обращения от «госорганизаций», в том числе от «правоохранительных органов», оказались лишь на третьем месте рэнкинга (10% обращений).

Менее распространены обращения от имени брокера (4,7%), кредитной организации (2,6%) или от якобы друзей и близких (2%). Крайне редко злоумышленники представляются коллекторами (0,7%), страховыми компаниями (0,3%) или благотворительными организациями (0,2%).

Лазарева связывает это с тем, что интернет-торговля стала частью повседневной жизни, привычным инструментом решить насущные задачи. По ее словам, многие граждане стремятся заработать на продаже уже ненужных вещей или экономить, покупая товары, уже бывшие в употреблении. Что особенно актуально в пандемический кризис.

Основная задача мошенника, псевдопродавца или псевдопокупателя — увести жертву в сторонний мессенджер, откуда его убеждают перейти по фишинговой ссылке для якобы оплаты доставки. И уже в ходе этих манипуляций мошенники получают данные граждан.

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