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Сооснователь «Ёбидоёби» подвергся буллингу из-за фото с темнокожим мужчиной в рекламном посте сети

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» оказались возмущены креативом сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби», которая разместила в рекламном посте в своей группе фото темнокожего мужчины в окружении девушек европейской внешности.

Сооснователь «Ёбидоёби» подвергся буллингу из-за фото с темнокожим мужчиной в рекламном посте сети

Сейчас возможность комментировать посты в группе ограничена, а часть комментариев, судя по всему, удалена.

Также гневный пост появился в телеграм-канале основателя движения «Мужское государство» Владислава Позднякова. Он призывает подписчиков делать «левые» заказы в красноярском филиале «Ёбидоёби», чтобы точка потеряла прибыль. Также подписчики канала «Мужское государство» публикуют ссылки на социальные сети девушек, которые снялись в рекламе вместе с темнокожим мужчиной, и пишут негативные отзывы на всех площадках-отзовиках и онлайн-картах.

Одному из основателей компании — Константину Зимену — стали поступать угрозы расправы. Он подал заявление в полицию.

Сеть известна своим провокационным маркетингом, связанным с темой секса. Например, некоторые сеты роллов в сети имеют название «КуниЛи», «Сасаки». Однако Зимен утверждает, что в этот раз компания не преследовала подобных целей.

«Просто сделали весьма обычный креатив для соцсетей. Многие бренды используют изображения разных моделей, которые могут отличаться цветом кожи, полом и так далее. В этом нет никакой провокации — это просто голос времени. Мне жаль, что кто-то считает появление в сети фотографии темнокожего мужчины (особенно рядом с якобы «славянскими» девушками) недопустимым. Сохранять спокойствие становится тяжело: мне и раньше угрожали недовольные, но впервые это происходит настолько массово. Сообщения с угрозами в мой адрес поступают каждый час, и теперь не только во «ВКонтакте», но и на личный телефон» — сообщил Константин Зимен.

Он подчеркнул, что несмотря на это, сеть не будет удалять фото. 

Похожий конфликт с потребителями случился у сети «ВкусВилл». Компания разместила рекламный пост с нетрадиционной семьей в Instagram, а затем его удалила. Часть пользователей были возмущены пропагандой гомосексуализма, другие напротив — признанием такого поста «ошибкой». Позднее к бойкоту «ВкусВилла» присоединились тиктокеры.

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