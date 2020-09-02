Американский сервис знакомств Bumble готовится к первичному публичному размещению акций в начале 2021 года. По оценкам экспертов, IPO может потребовать оценки стоимости компании в $6-8 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Сервис для знакомств Bumble запланировал выход на IPO при оценке $6-8 млрд