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Сервис для знакомств Bumble запланировал выход на IPO при оценке $6-8 млрд

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Американский сервис знакомств Bumble готовится к первичному публичному размещению акций в начале 2021 года. По оценкам экспертов, IPO может потребовать оценки стоимости компании в $6-8 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Сервис для знакомств Bumble запланировал выход на IPO при оценке $6-8 млрд

Отмечается, что планы компании еще не согласованы, ведутся переговоры с банками. Поэтому сроки IPO могут измениться.

В 2019 году Андрей Андреев продал свою контрольную долю в компании-владельце приложения MagicLab инвестгруппе Blackstone Group. В рамках сделки компания была оценена в $3 млрд. До заключения соглашения о продаже акций Андреев уже рассматривал возможности выхода на IPO, говорится в сообщении.

Приложение Bumble было запущено в 2014 году. Основателем сервиса стала Уитни Вулф Херд, которая ранее работала в команде сооснователей Tinder. В рамках сделки с Blackstone Херд стала гендиректором семейства приложений Badoo, Chappy, Bumble и Lumen.

Фото: OpturaDesign / Shutterstock

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