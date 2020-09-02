Сервис для знакомств Bumble запланировал выход на IPO при оценке $6-8 млрд
Американский сервис знакомств Bumble готовится к первичному публичному размещению акций в начале 2021 года. По оценкам экспертов, IPO может потребовать оценки стоимости компании в $6-8 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Отмечается, что планы компании еще не согласованы, ведутся переговоры с банками. Поэтому сроки IPO могут измениться.
В 2019 году Андрей Андреев продал свою контрольную долю в компании-владельце приложения MagicLab инвестгруппе Blackstone Group. В рамках сделки компания была оценена в $3 млрд. До заключения соглашения о продаже акций Андреев уже рассматривал возможности выхода на IPO, говорится в сообщении.
Приложение Bumble было запущено в 2014 году. Основателем сервиса стала Уитни Вулф Херд, которая ранее работала в команде сооснователей Tinder. В рамках сделки с Blackstone Херд стала гендиректором семейства приложений Badoo, Chappy, Bumble и Lumen.
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