Основательница Bumble предрекла появление в приложениях знакомств ИИ-аватаров

Основательница Bumble Уитни Вулф Херд на технологическом саммите Bloomberg в Сан-Франциско заявила, что будущее приложений знакомств — ИИ-аватары, которые смогут без участия владельцев общаться друг с другом и делать рекомендации людям для дальнейших свиданий.

«Представьте себе мир, в котором ваш консьерж по свиданиям может пойти и назначить свидание с другим консьержем по свиданиям... и тогда вам не придется разговаривать с 600 людьми», — цитируют Херд NBC News.

Появление генеративного ИИ, который может научиться имитировать конкретных людей, привело ко множеству спекуляций по теме. И в последнее время помощники для знакомств на базе искусственного интеллекта вроде YourMove.AI или Volar привлекают все больше внимания.

Неудивительно, что короткие видео с выступления Херд на Bloomberg Summit набрали более 10 млн просмотров на X. Многим не понравилась идея: кто-то счел, что ИИ-аватары усугубят изоляцию и одиночество людей в сети.

Херд же считает, что, напротив, искусственный интеллект сможет выявить негативные паттерны в общении, за счет рекомендаций повысит качество коммуникации и поможет всем «создавать более здоровые и равноправные отношения».

Представитель Bumble в ответ на официальный запрос NBC News подтвердил, что компания разделяет мнение Херд: фирма «видит будущее, в котором ИИ может продолжать способствовать» развитию позитивных отношений между людьми.

Он также подчеркнул, что Bumble уже внедрил в приложение несколько функций на базе ИИ, включая страницу рекомендаций по подбору пары, детектор спама и блокировщик непристойных изображений.

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