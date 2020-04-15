Burger King бесплатно прорекламирует малый и средний бизнес

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King прорекламирует малый и средний бизнес в своем приложении. Там появятся специальные бесплатные позиции с рекламой доставки компаний, которые работают в сфере общепита. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Burger King.

«На этой неделе, в преддверии Пасхи, мы особенно ждем пекарни с куличами, тортами, свежим хлебом, а дальше — все, что угодно. Мы надеемся, что данная мера поможет бизнесу прорекламировать свою доставку продуктов и поддержит их в этот непростой период», — рассказал гендиректор «Бургер Кинг Россия» Дмитрий Медовый.

Для участия в акции нужно отправить заявку на [email protected] Необходимо прислать горизонтальный баннер (710х459), текст и ссылку на сайт.

Акция будет действовать до конца карантина, отметили в компании.

Фото: Savvapanf Photo / Shutterstock