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Burger King бесплатно прорекламирует малый и средний бизнес

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King прорекламирует малый и средний бизнес в своем приложении. Там появятся специальные бесплатные позиции с рекламой доставки компаний, которые работают в сфере общепита. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Burger King.

Burger King бесплатно прорекламирует малый и средний бизнес
«На этой неделе, в преддверии Пасхи, мы особенно ждем пекарни с куличами, тортами, свежим хлебом, а дальше — все, что угодно. Мы надеемся, что данная мера поможет бизнесу прорекламировать свою доставку продуктов и поддержит их в этот непростой период», — рассказал гендиректор «Бургер Кинг Россия» Дмитрий Медовый.

Для участия в акции нужно отправить заявку на [email protected] Необходимо прислать горизонтальный баннер (710х459), текст и ссылку на сайт. 

Акция будет действовать до конца карантина, отметили в компании.

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Друзья, всем сейчас непросто. Общепиту особенно. Мы в @burgerking_russia поняли, что спасти отрасль можно только одним способом - объединившись. Поэтому, несмотря на то, что мы сами работаем сейчас на минимальной выручке, мы хотим поддержать коллег, чей бизнес также оказался под угрозой. С сегодняшнего дня в нашем мобильном приложении @burgerking_russia​ мы предоставим бесплатные позиции для рекламы малого и среднего бизнеса.​ На этой неделе, в преддверии Пасхи, мы особенно ждем пекарни с куличами, тортами, свежим хлебом. Мы надеемся, что это мера поможет вам прорекламировать вашу доставку продуктов. А я по традиции закажу куличи в @wolkonsky_official, фермерские продукты на​ @danilovskymarket​ и торт для детей в @cafe_anderson. Если вам интересна такая возможность, присылайте горизонтальный баннер (710х459), сопровождающий текст и ссылку на ваш сайт на почту​ [email protected] А мы постараемся всех разместить в ближайшие дни) #бургеркинг #оставайтесьдома

Публикация от Дмитрий Медовый / Dima Medovy (@dmitry_medovoy)

Фото: Savvapanf Photo / Shutterstock

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