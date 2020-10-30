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В новых ресторанах Burger King будут созданы конвейеры для доставки блюд до автомобиля

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Burger King представил новую концепцию для своих ресторанов. Они будут оборудованы камерами хранения заказов и конвейерной лентой для доставки блюд прямо до машины клиента. Об этом сообщает Business Insider.

В новых ресторанах Burger King будут созданы конвейеры для доставки блюд до автомобиля

Рестораны, спроектированные по новой концепции, будут открыты в 2021 году в Майами, Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Новые рестораны в Burger King назвали «ресторанами завтрашнего дня» и пояснили, что они создавались «с чистого листа, без предвзятого представления о том, как должен выглядеть ресторан Burger King». Отмечается, что они будут на 60% меньше существующих. 

В ресторанах будет предусмотрено несколько вариантов размещения и получения заказа.

  • Оформление заказа из машины в специальной «зоне для въезда», которая будет расположена под навесами на солнечных батареях. Размещение заказа происходит через приложение, сканируя QR-код на парковочном месте. Сотрудники доставляют заказ прямо к машине.

burger king new restaurant

  • «Доставка у обочины» — при размещении заказа заранее через приложение и указании времени его забора машину можно припарковать на специальных парковочных местах для доставки у обочины. Заказ будет доставлен в автомобиль.

Отмечается, что большая часть наземного пространства около ресторана отведена под проезжие и сборные полосы. Поскольку кухня находится наверху, заказы доставляются в автомобили по ленточным конвейерам, и на каждой полосе будет свое место приема заказов. Также будет предусмотрена выделенная полоса для водителей мотоциклов.

burger king new restaurant

  • Получение заказа из камер хранения с помощью специального ключа, который будет доступен в приложении при оформлении заказа. Еда поступает прямо из кухни в шкафчики для выдачи заказов. По данным Business Insider, аналогичную систему в настоящее время используют рестораны KFC в Японии.

burger king new restaurant

  • Отдельная зона для пеших и велосипедных клиентов, которые смогут заказать еду на вынос.

Также для тех, кто захочет поесть в ресторане, будут оборудованы две зоны: крытая столовая на открытом воздухе и обеденный зал в помещении.

Burger King также предусмотрел второй вариант дизайна ресторанов, который больше подойдет для городских районов, говорится в сообщении. В них над проезжей частью будет расположена подвесная кухня, что, по задумке компании, позволит обслуживать больше посетителей на меньшем пространстве.

burger king new restaurant 

Фото: Jonathan Weiss / Shutterstock

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