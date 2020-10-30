В новых ресторанах Burger King будут созданы конвейеры для доставки блюд до автомобиля

Burger King представил новую концепцию для своих ресторанов. Они будут оборудованы камерами хранения заказов и конвейерной лентой для доставки блюд прямо до машины клиента. Об этом сообщает Business Insider.

Рестораны, спроектированные по новой концепции, будут открыты в 2021 году в Майами, Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Новые рестораны в Burger King назвали «ресторанами завтрашнего дня» и пояснили, что они создавались «с чистого листа, без предвзятого представления о том, как должен выглядеть ресторан Burger King». Отмечается, что они будут на 60% меньше существующих.

В ресторанах будет предусмотрено несколько вариантов размещения и получения заказа.

Оформление заказа из машины в специальной «зоне для въезда», которая будет расположена под навесами на солнечных батареях. Размещение заказа происходит через приложение, сканируя QR-код на парковочном месте. Сотрудники доставляют заказ прямо к машине.

«Доставка у обочины» — при размещении заказа заранее через приложение и указании времени его забора машину можно припарковать на специальных парковочных местах для доставки у обочины. З аказ будет доставлен в автомобиль.

Отмечается, что большая часть наземного пространства около ресторана отведена под проезжие и сборные полосы. Поскольку кухня находится наверху, заказы доставляются в автомобили по ленточным конвейерам, и на каждой полосе будет свое место приема заказов. Также будет предусмотрена выделенная полоса для водителей мотоциклов.

Получение заказа из камер хранения с помощью специального ключа, который будет доступен в приложении при оформлении заказа. Еда поступает прямо из кухни в шкафчики для выдачи заказов. По данным Business Insider, аналогичную систему в настоящее время используют рестораны KFC в Японии.



Отдельная зона для пеших и велосипедных клиентов, которые смогут заказать еду на вынос.

Также для тех, кто захочет поесть в ресторане, будут оборудованы две зоны: крытая столовая на открытом воздухе и обеденный зал в помещении.

Burger King также предусмотрел второй вариант дизайна ресторанов, который больше подойдет для городских районов, говорится в сообщении. В них над проезжей частью будет расположена подвесная кухня, что, по задумке компании, позволит обслуживать больше посетителей на меньшем пространстве.

Фото: Jonathan Weiss / Shutterstock