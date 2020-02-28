Burger King в России понес убытки в размере 1,6 млрд рублей

Российское подразделение Burger King по итогам 2019 года зафиксировало чистый убыток в размере 1,6 млрд рублей против прибыли на уровне 800 млн рублей в 2018 году. Информация об этом содержится в отчетности ВТБ.

ВТБ принадлежит 19,98% в кипрской компании Burger King Russia Ltd, которая, в свою очередь, владеет 99,8% российского ООО «Бургер Рус».

Выручка Burger King Russia в 2019 году сократилась на 16% — до 32,6 млрд рублей. В 2018 году этот показатель составлял 38,8 млрд рублей.

ВТБ оценивает свою долю в Burger King Russia в 7,8 млрд рублей (в 2018 году оценка составляла 7,6 млрд рублей). Исходя из оценки ВТБ, весь бизнес Burger King в России может стоить 39 млрд рублей.

В апреле 2019 года агентство Reuters сообщало о планах Burger King Russia провести IPO на Московской бирже.

Сеть Burger King основана в 1954 году. Глобальной компанией владеет канадская Restaurants Brands International. В России первый Burger King открылся в 2010 году, сейчас в сети более 500 ресторанов.

Кроме ВТБ владельцами Burger King Russia являются кипрские Xomeric и Gladerom Investment, а также европейское подразделение ресторанной сети Burger King Europe.

Как ранее писал РБК, Xomeric связана с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко, а Gladerom Investment — с основным владельцем «Шоколадницы» Александром Колобовым.

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