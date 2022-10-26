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Burger King во «Внуково» добавит в меню вино

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сеть ресторанов фастфуда Burger King добавит в меню вино. В качестве эксперимента алкоголь (крепче пива) начнут продавать в аэропорту «Внуково». Руководство сети хочет изучить спрос и реакцию посетителей.

Burger King во «Внуково» добавит в меню вино

Запуск эксперимента по продаже вин в Burger King анонсировал представитель сети. Продажи тихих и игристых вин в ресторанах Burger King в международном аэропорту «Внуково» начнутся в 2023 году.

Уточняется, что Burger King уже получила лицензии на продажу алкоголя – это может быть шампанское или вино. Сейчас в меню ресторанов сети из алкогольной продукции представлено только пиво.

Компания хочет исследовать спрос и возможную реакцию посетителей. Эксперты рынка считают, что расширение меню позволит привлечь в Burger King новых потребителей.

Фото на обложке: TY Lim / Shutterstock

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