Burger King во «Внуково» добавит в меню вино

Сеть ресторанов фастфуда Burger King добавит в меню вино. В качестве эксперимента алкоголь (крепче пива) начнут продавать в аэропорту «Внуково». Руководство сети хочет изучить спрос и реакцию посетителей.
Запуск эксперимента по продаже вин в Burger King анонсировал представитель сети. Продажи тихих и игристых вин в ресторанах Burger King в международном аэропорту «Внуково» начнутся в 2023 году.
Уточняется, что Burger King уже получила лицензии на продажу алкоголя – это может быть шампанское или вино. Сейчас в меню ресторанов сети из алкогольной продукции представлено только пиво.
Компания хочет исследовать спрос и возможную реакцию посетителей. Эксперты рынка считают, что расширение меню позволит привлечь в Burger King новых потребителей.
Фото на обложке: TY Lim /
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